Buon anno con Skin E il valzer delle candele

Artista poliedrica, frontwoman degli Skunk Anansie, attrice, icona della moda e attivista per i diritti civili, Skin (nella foto) sarà la protagonista della notte di Capodanno in largo Sant’Agostino. Nella sua veste più inedita disc jockey, la celebre cantante rock britannica condurrà un dj set che unirà energia, grinta e sensibilità, fra musica e tecnologie multimediali. Domani sera alle 22.30 il via ai festeggiamenti con Radio Bruno, poi dalle 23.30 la performance di Skin. Tutto con ingresso gratuito.

Al teatro Michelangelo va in scena "Smoking men", lo show musicale con orchestra dal vivo che ci conduce nei ruggenti anni ‘20 con la Compagnia delle Mo.Re. Lo spettacolo replicherà domani sera alle 21.30 (con brindisi finale e animazione di Capodanno), poi da venerdì 3 a domenica 5 gennaio. In piazza Libertà a Maranello, domani sera il concerto dei Borghi Bros. Alla Rocca di Vignola, si concludono gli appuntamenti ‘a lume di candela’ di "Etra d’inverno": domani sera alle 22 nella sala dei Contrari, il Gran Concerto di Capodanno con il trio d’archi composto da Denis Zannani (violino), Andrea Vezzoso (viola) e Antonio Braidi (violoncello) dai classici valzer viennesi fino a Ennio Morricone. E sabato 4 gennaio alle 18 nella galleria dei sotterranei di Palazzo Ducale a Pavullo, "Il virtuosismo della fisarmonica" con Lorenzo Munari, per la rassegna "Musica a palazzo".

