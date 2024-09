Burattini, stand e spettacoli Itacà fa tappa a Spilamberto

Per il quarto anno consecutivo, Itacà – Festival del turismo responsabile, fa tappa a Spilamberto. Tantissimi gli eventi in programma. Si inizia oggi alle 10 in Santa Maria con l’incontro "Buone pratiche per il turismo sostenibile: incontro tra le reti nazionali dei Comuni Virtuosi con It.a.cà e i suoi partner". Domani mattina è in programma la visita alla Lunati Manifacturing Ideas, dove la creatività e l’intraprendenza dell’artista Lorenzo Lunati si esprime in opere che sono un mix tra ricerca ed estetica. Ed ancora, nel pomeriggio, spazio alla magia senza tempo dei burattini, con ragazzi e famiglie che possono partecipare ad un divertente itinerario tra i burattini storici della collezione Preti. Tra gli altri eventi si segnalano la meditazione di Patrizia Paolini, le camminate urbane sulle orme del Cavalier Lamberto, i luoghi aperti alla visita guidata quali Il Monastero Agostiniano, la Chiesa del Carmine e Villa San Donino con la sua acetaia. Nella Rocca di Spilamberto, domani alle 20 sarà organizzata una Tavolata Comunitaria, seguita dalla proiezione del film documentario "Lo straniero" di Daria Menozzi. Domenica 1° settembre, per la prima volta un laboratorio ed una gara sul dolce della tradizione "Amaretto di Spilamberto". L’assessora Carlotta Acerbi ha commentato: "Siamo contenti che questa edizione del Festival, al quarto anno di Itacà sul territorio spilambertese, si sia allargata con successo a Savignano e Guiglia". L’assessora Alessandra Anderlini ha aggiunto: "Turismo lento, sostenibile, in armonia con il territorio e le persone: sono questi i valori di Itacà che condividiamo in pieno". m.ped.