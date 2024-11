Bus ’ostaggio’ dei vandali. Baby gang scatena il caos: sigarette e insulti a bordo. Autista costretto a fermarsi

Sono saliti a bordo dell’autobus e, una volta dentro, hanno iniziato a infastidire i passeggeri. Un gruppo di almeno quattro ragazzini che hanno interrotto la corsa gridando, fumando e importunando le altre persone a bordo, anche ragazzine che, ovviamente, si sono spaventate.

Il ‘problema’ non si registra solamente alla stazione delle autocorriere, dove quotidianamente studenti minorenni vengono presi di mira dai coetanei, picchiati e rapinati.

Le bande di piccoli delinquenti sempre più spesso mettono a segno furti o atti vandalici all’interno degli stessi mezzi di trasporto e durante le corse.

L’ultimo episodio, che ha causato l’interruzione del servizio, si è verificato venerdì intorno alle 13.45 quando, appunto, il branco è salito a bordo della corriera partita da Mirandola e diretta a Finale Emilia. A seguito dei disordini creati dalla banda l’autista si è visto costretto ad interrompere la corsa a Massa Finalese, dove il mezzo è rimasto fermo per circa mezz’ora per permettere alle forze dell’ordine – carabinieri e polizia locale – di intervenire. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, a seminare il caos a bordo della corriera sono stati tre, quattro ragazzini, probabilmente minorenni e già conosciuti in zona: coloro che spesso trascorrono le giornate alla stazione delle autocorriere per poi salire sui mezzi pubblici continuando ad infastidire studenti e passeggeri. La banda appunto si è accesa sigarette a bordo del mezzo; dopo di che avrebbe iniziato ad insultare i passeggeri e a provocare altri studenti, cercando di scatenare reazioni.

In un secondo momento i ragazzini avrebbero preso di mira studentesse, importunandole anche con commenti pesanti. L’autista si è visto costretto appunto a fermarsi e sarebbe stato a sua volta vittima di aggressioni verbali da parte dei minori, soprattutto quando ha fatto presente che avrebbe chiamato le forze dell’ordine.

I ragazzini avrebbero provocato anche il conducente con tanto di insulti. Subito sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale e i carabinieri che hanno identificato i responsabili. Non è dato sapere se nei confronti degli stessi siano stati poi adottati provvedimenti. A quanto pare, però, gli episodi di questo genere sono sempre più frequenti soprattutto sui mezzi diretti in provincia.

Le bande, infatti, approfittano delle corse più lunghe per minacciare e provocare i passeggeri,soprattutto gli studenti spesso con l’intento di derubarli.

Ma le bande ‘appiedate’ hanno molestato commercianti e cittadini anche in centro storico, ieri pomeriggio. Un copione che si ripete tutti i sabati.