Cade da una scala durante i lavori . Infortunio alla Pedemontana

Ancora un grave infortunio sul lavoro nella nostra provincia. Ieri mattina, infatti, intorno alle 9 un operaio è precipitato da una scala mentre stava effettuando alcuni lavori di pulizia di un macchinario, all’interno della Cantina Sociale Formigine Pedemontana.

Da quanto è possibile al momento ricostruire, pare che l’uomo abbia perso immediatamente l’equilibrio, facendo un volo di circa due metri per poi cadere rovinosamente al suolo, nel piazzale dell’azienda.

I colleghi, accortosi dell’accaduto hanno subito dato l’allarme, hanno prestato i primi soccorsi mentre sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e i vigili del fuoco.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 51enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara.

Il lavoratore ha riportato un serio trauma cranico e alcune fratture ma, fortunatamente, non corre pericolo di vita.

L’uomo infatti è ricoverato con una prognosi di quaranta giorni.

Sul posto, per gli accertamenti di rito – per verificare il rispetto delle misure di sicurezza e le norme legato alla sicurezza sul lavoro – sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ora indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire l’esatta dinamica dell’episodio.

Pare che l’operaio sia appunto scivolato mentre era impegnato nella pulizia di un macchinario, situato all’altezza della tettoia del capannone. Gli accertamenti sono appunto in corso.

Valentina Reggiani