Calabresi presenta ’A occhi aperti’

Sarà il giornalista e scrittore Mario Calabresi con il suo libro ‘A occhi aperti’ a inaugurare domani alle 17.30 la tranche natalizia della rassegna Forum Eventi, organizzata da Bper Banca con il patrocinio del Comune di Modena negli spazi del Bper Banca Forum Monzani. Calabresi (foto) ha viaggiato a lungo per incontrare gli autori di scatti divenuti ormai iconici e farsi raccontare quali emozioni li avessero attraversati mentre fermavano sulla pellicola un pezzo di Storia: è nato così ‘A occhi aperti’, un affascinante viaggio non solo nella fotografia, ma negli eventi che hanno fatto la Storia degli ultimi cinquant’anni. I fotografi incontrati da Calabresi – nomi come Josef Koudelka, Don McCullin, Steve McCurry o Gabriele Basilico – hanno accettato di raccontare i momenti che li hanno definiti: il risultato è un saggio dedicato ai capolavori della fotografia contemporanea che oggi torna in una nuova edizione, arricchita dalle esperienze delle fotografe Susan Meiselas e Letizia Battaglia. Il mese di dicembre continua con un altro giornalista, Stefano Nazzi, e il suo ‘Il volto del male’, venerdì 8 alle 17.30: l’autore del podcast ‘Indagini’, da mesi ai primi posti delle classifiche di ascolti in Italia, nel suo libro racconta dieci vicende inquietanti di uomini e donne di età diverse, che in Italia si sono resi colpevoli di delitti spietati, spesso con moventi inesistenti. Dai più noti, come Nicola Sapone delle Bestie di Satana o Luigi Chiatti, il Mostro di Foligno, a nomi meno conosciuti, come il serial killer Gianfranco Stevanin e il Cherubino nero Roberto Succo. Ancora grandi nomi del giornalismo: domenica 10 è la volta di Cecilia Sala con il suo ‘L’incendio’. Il quarto appuntamento dicembrino vuole essere un regalo per tutti i bambini: domenica 17, sempre alle 17.30, appuntamento con la lettura animata ‘Pimpa viaggia in Italia’, tratto dall’omonimo volume illustrato che racconta un viaggio alla scoperta delle bellezze e della cultura del nostro Paese. c.mas.