Cambi in Consiglio: dentro Balboni e Cervi

Avvicendamenti nella composizione in consiglio comunale del gruppo di minoranza di centrosinistra ’Rigeneriamo San Felice’. Il cambio della guardia è avvenuto nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Valentina Balboni, consulente in finanza agevolata e d’impresa e Laura Cervi, commerciate, subentrano a Margherita Novi e Mykhaylo Polishchuk, entrambi dimissionari. La surroga è avvenuta il 16 gennaio. Valentina Balboni entra al posto di Mykhaylo Polishchuk nella Commissione consiliare Statuto e Regolamenti e in quella Cultura, Scuola, Sport e Politiche giovanili, mentre Laura Cervi subentra a Margherita Novi nella Commissione consiliare Servizi sociali, Sanità, Volontariato, Pari Opportunità e in quella Cultura, Scuola, Sport e Politiche giovanili.