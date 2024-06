Camminate nel verde ai Sassi di Roccamalatina

Ci si può ancora iscrivere, entro il 9 giugno, alla Giornata ai Sassi di Roccamalatina del 15 giugno, aperta a tutti, promossa da Avis Provinciale Modena, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Salvaguardiamo la salute, salvaguardiamo l’ambiente è il filone scelto quest’anno da Avis Provinciale che, per il giorno 15, invita adulti, famiglie, bambini per il dono del sangue e a trascorrere una giornata nel Parco dei Sassi di Roccamalatina, tra arte, storia e natura. Ci sarà possibilità di effettuare camminate guidate, giochi nel verde, incontri sulla storia e pranzo nel bosco. Avis Provinciale sarà affiancata dall’Ente Parchi dell’Emilia Centrale, che metterà a disposizione le sue guide ambientali escursionistiche e le sue strutture per accogliere e accompagnare i visitatori. Le passeggiate si svolgeranno a gruppi con partenza a orari successivi, prendendo il via dal Centro Parco Il Fontanazzo, per soffermarsi all’interno dell’antica Pieve di Trebbio e procedere attraverso sentieri fino all’insediamento del Borgo dei Sassi per scoprire le bellezze ambientali e florofaunistiche di questa area protetta. A ogni partecipante sarà consegnato il "kit del viandante" con sacca, borraccia e mappa. Per i bambini sarà a disposizione una vasta area giochi accanto alla Pieve di Trebbio dove potranno divertirsi con le animazioni, le gare, i giochi educativi e i simpatici gadget insieme ai giovani volontari Avis. Concluderà la giornata l’incontro con il giornalista e storico Gabriele Ronchetti sulle vicende di guerra che hanno interessato questo territorio. La quota di partecipazione è di 10 euro, gratuita per i bambini fino ad 8 anni.

w. b.