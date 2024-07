Campogalliano, in 200 per i 10mila della bilancia

Quinta edizione della 10.000 della bilancia, corsa solo competitiva che celebra quello che è un po’ il simbolo storico di Campogalliano. Esattamente 199 i partecipanti che hanno concluso la loro fatica, con qualche defezione dell’ultimo minuto, come quella dell’atteso Riccardo Brighi della Atl.MdS Panaria Group, e qualcuno che ha deciso di non arrivare fino in fondo per il caldo opprimente, nonostante la partenza fosse stata fissata alle 8,30 per evitare il peggio. La formula della gara, con 5 giri del circuito cittadino di 2 km., completamente chiuso al traffico e con ristori ad ogni passaggio, porta a duelli serrati. Così è stato per la testa della corsa maschile. Dopo aver seguito ad un passo per tutta la gara il carabiniere messinese Antonino Lollo, è il triatleta romagnolo Lorenzo D’Altri (Dinamo Sport Igea Marina), iscrittosi all’ultimo, a piazzare la volata ed a vincere con un distacco di soli 3 secondi. Con il tempo di 31’36" D’Altri fissa anche il primato della gara, strappandolo al modenese Alessandro Pasquinucci che ne 2023 aveva vinto in 31’42". Terzo con 32’20" il vincitore del 2019, il parmense Fabio Ciati, portacolori dell’Atl.Reggio. Il primo dei modenesi è Giuseppe Castiello (Modena Runners Club), sesto con 34’21". In campo femminile invece assistiamo all’assolo di Barbara Bressi, maratoneta reggiana, che ha nel mirino Berlino a fine settembre; Barbara chiude solitaria in 35’47"; seconda è Francesca Cocchi in 38’30". Terza in classifica Gloria Venturelli, oggi in gara per i colori dell’Atl.Reggio. Gloria sembra abbonata al podio della "bilancia", visto che in cinque edizioni ha collezionato 4 volte la terza piazza ed una volta la seconda. Per trovare la prima modenese anche in campo femminile dobbiamo arrivare alla sesta piazza, dove troviamo Giulia Sighinolfi con il tempo di 42’49".

Del resto, in queste gare solo competitive la presenza di tanti atleti anche da altre province e regioni rende più aperto il risultato. Il 10.000 della bilancia è la seconda delle cinque gare che costituiscono il circuito "Five Road Race"; dopo il 5.000 del Novi Sad e Campogalliano, il 3/7 ci sarà la bella corsa in salita del Vertical Ospitaletto e l’11/7, a stretto giro, la staffetta di Borzano. Conclusione della "mini-serie" il 13 ottobre con la mezza maratona di Correggio.

Giuliano Macchitelli