Canile, adozioni in calo. Sono solo 45 in un anno

I cani presenti in struttura – 85, ad oggi – sono in numero pressoché uguale agli 87 di un anno fa, ma molti meno rispetto ad inizio 2023, quando erano 99. I gatti, invece, sono ‘solo’ 41, dato in diminuzione rispetto sia al 2023 che al 2022, quando gli esemplari erano oltre 50. Sono i ‘macronumeri’ con cui la cooperativa ‘Caleidos’ e l’associazione ‘Quattro Zampe per l’Emilia’, tracciano il bilancio del 2024 del canile e gattile intercomunale ‘Punto & Virgola’ di Magreta. Cui fanno riferimento i Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello e Fiorano ma anche Prignano, Palagano e Frassinoro e che, oltre a fornire i servizi ‘istituzionali’ dedicati alla cura degli animali ‘ricoverati’ promuovendone l’adozione, promuove campagne di sensibilizzazione sull’importanza delle adozioni consapevoli, della sterilizzazione e della buona gestione dell’animale, visite didattiche per gli studenti, attività con persone disabili, open day e altro. Attività che permettono un soddisfacente turnover, certo, ma al contempo suggerisce come tanto sia ancora da fare. La prova nei numeri del 2024: se per i cani nel 2023 le adozioni avevano registrato un autentico boom attestandosi a quota 88 (+29% rispetto al 2022) con 167 ritiri di proprietà, nel 2024 siamo a 45 adozioni e 113 ritiri di proprietà. Non va meglio ai gatti, con calo di adozioni ragguardevole. Dalle 250 adozioni del 2022 si era arrivati alle 383 del 2023, ma il 2024 ha ‘chiuso’ a 329, con una contrazione di oltre il 15%. Da qui diverse attività volte a sensibilizzare all’adozione dei cani – anche una partnership con il Sassuolo Calcio – per procedere alla quale occorre prendere appuntamento via whatsapp al 3515257993. Per adottare un gatto basta invece recarsi presso il ‘Punto & Virgola’ dal lunedì al giovedì (dalle 12 alle 16) o sabato e domenica dalle 11 alle 17. Per diventare volontari è invece possibile contattare il numero 3496700206.

