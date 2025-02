Carabinieri, arrivano due donne per aumentare l’organico a Castelvetro

La stazione carabinieri di Castelvetro aumenta il suo organico e lo fa con l’arrivo di due donne, una prima volta assoluta per questo comune. Le nuove arrivate sono Anna Pia Mari, originaria della provincia di Caserta, e Sara Giacchetti, proveniente dal Chietino, le quali hanno da poco terminato il previsto ciclo formativo dell’Arma, trovandosi così a svolgere, nel territorio castelvetrese, il loro primo servizio operativo. Il sindaco di Castelvetro, Federico Poppi, le ha volute conoscere di persona, esprimendo tutta la sua soddisfazione: "Siamo contenti dell’aumento dei nostri carabinieri e lo siamo doppiamente per l’arrivo di due giovani carabiniere, novità assoluta per Castelvetro e anche motivo di un certo vanto per il nostro comune". Era presente all’incontro anche il maresciallo capo Nicola Loconte, che è comandante della Stazione di Castelvetro dal settembre 2021.

m. ped.