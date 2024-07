Carani, 40 titoli per una grande stagione

"Partiamo, e partiamo con la prima stagione ‘vera’ dopo l’anteprima della primavera scorsa. Il programma è il più vario possibile, con un’ottantina di spettacoli, e siamo pronti a fare sul serio". Con questa parole il Direttore del Teatro Carani Corrado Abbati ha presentato la stagione 2024/25 dello storico teatro sassolese, restituito a se stesso a marzo dopo dieci anni di chiusura grazie all’impegno della Fondazione che ne ha finanziato l’acquisto e il restyling. Accanto ad Abbati, tra gli altri, il Presidente delle Fondazione Claudia Borelli, il Sindaco Matteo Mesini e diversi assessori, tra i quali quello alla Culture Federico Ferrari, "contento – ha detto – ed emozionato". Ed ‘Emozione continua’ si intitola la stagione, che strizza l’occhio ai tanti appuntamenti che si succederanno fino a maggio 2025 invitando la città a riappropriarsi di uno dei suoi simboli. I protagonisti? Elio, Geppi Cucciari, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, Rita Pavone e Carlo Massarini, Federico Buffa, Mario Perrotta, Natalino Balasso, Giuseppe Giacobazzi, Marco Martinelli e il Teatro Delle Albe, Paolo Genovese, Rossana Casale, Circo Zoè, Ferzan Ozpetek, Balletto di Milano, MM Contemporary Dance Company: il parterre suggerisce gli spazi dovuti a generi e registri differenti, dalla prosa alla comicità, dall’opera al musical e ad appuntamenti ‘dedicati’ quali la seconda edizione del Sassuolo Jazz Festival, i 17 spettacoli per le scuole e ‘La Città in Scena’ cui si aggiungono il ‘Premio Pierangelo Bertoli’ e i 7 titoli del programma per famiglie di CaraniKids. Detto che è in via di definizione anche la programmazione cinematografica va aggiunto come, tornando alla stagione teatrale, i biglietti singoli e i nuovi abbonamenti saranno in vendita dal 3 settembre, mentre il rinnovo degli abbonamenti sarà possibile da oggi al 20 luglio, con possibilità di cambio posto dal 23 al 27.

La biglietteria è aperta al pubblico da oggi (martedì 9/13, 15:30/19:30, mercoledì 15:30/19:30, venerdi e sabato 9/13) e tutte le informazioni riguardo la ‘nuova’ stagione sono disponibili su www.teatrocarani.it. Menzione a parte per il progetto ‘Carani/I care’ che, sostenuto dalla Fondazione di Modena, prevede azioni volte a rendere accessibili le attività del teatro come ingressi gratuiti per famiglie in situazione di svantaggio (in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Unione), iniziative per le famiglie, un laboratorio musicale da cui nascerà un gruppo di voci femminili facenti capo alle diverse realtà interculturali del territorio, uno spettacolo dedicato alla terza età e la realizzazione di cuscini a beneficio della visione di bimbi e bimbe da parte della cooperativa Concresco.

Stefano Fogliani