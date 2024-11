Carpi, esame Campobasso per prolungare la serie

"Pensiamo a Pesaro, non a Pineto". E’ il "mantra" di mister Cristian Serpini, che oggi alle 15 al "Cabassi" contro il Campobasso non vuole cali di attenzione da parte del suo Carpi. Le due vittorie di fila che hanno rilanciato i biancorossi in zona playoff devono essere un trampolino da sfruttare, non un divano su cui sedersi. "Il nostro prepartita è quello di pensare a Pesaro - esordisce il tecnico – e non alle due vittorie. Affrontiamo una squadra impattante e tosta, che assomiglia alla Vis Pesaro e noi dovremo fare il nostro e farlo al meglio". Il Campobasso, sorretti da quasi 450 tifosi, arriva da 9 risultati utili di fila ed è sesto. "Come a Pineto – ricorda Serpini – quando nella ripresa ci hanno impedito di giocare, dovremo avere un piano "B", togliere il fioretto e restare efficaci. Molto penso che si deciderà nei primi minuti perché me li attendo molto aggressivi". Il tecnico ritrova Rossini e Cortesi. "Rossini è utilizzabile anche se gradatamente – conclude – Cortesi viene in panchina ma non verrà forzato. Puletto? Può ancora migliorare e deve restare umile dopo i due gol. Ha qualità balistiche di spessore, ma mi piace la sua crescita nel lavoro sporco".

Programma. La 13^ giornata si è aperta ieri con Lucchese-Legnago 1-1 e Pescara-Sestri 1-0, oggi (12,30) Rimini-Torres, (15) Ascoli-Pontedera, Carpi-Campobasso, Milan U23-Arezzo, Perugia-Ternana e Entella-Gubbio, (17,30) Pianese-Vis Pesaro e Spal-Pineto. Classifica: Pescara 32, Torres 28, Ternana (-2) 26, Entella 24, Arezzo 23, Campobasso e Vis Pesaro 22, Gubbio 18, Carpi, Pianese e Rimini 17, Lucchese, Pineto e Perugia 14, Pontedera 12, Sestri 11, Ascoli e Milan U23 10, Spal (-3) e Legnago 8.

Dal campo. Nei biancorossi out Forapani e Panelli, si va verso la conferma della squadra di Pineto con Rossini e Cortesi al rientro per la panchina. Nei molisani torna Benassai che si gioca una maglia con Mondonico.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Calanca, Verza; Contiliano, Mandelli, Figoli; Puletto; Saporetti, Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Zoboletti, Cecotti, Mazzali, Rossini, Amayah, Nardi, Cortesi, Stanzani, Sereni, Sall. All. Serpini.

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Forte F.; Mancini, Benassai, Calabrese; Morelli, Pellitteri, Baldassin, Pierno; D’Angelo; Di Nardo, Di Stefano. A disp. Guadagno, Mondonico, Bosisio, Haveri, Morelli, Celesia, Serra, Scorza, Prezioso, R. Forte, Spalluto, Bigonzoni. Al. Braglia. Arbitro: Pasculli di Como

Primavera 4. Grande impresa dei ragazzi di Valmori che sbancano 4-3 il campo della capolista Novara (reti di Pederzini, Petito, Montuoro e Mesuraca) e vanno a -3 dalla vetta con una gara in meno.

Davide Setti