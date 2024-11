"Carpi, un club ormai solido"

C’era anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani giovedì sera al ristorante "Da Michele" presso lo Sporting Club per la festa con gli sponsor biancorossi per i 115 anni del Carpi, cui hanno preso parte anche mister Serpini e i due "totem" biancorossi Calanca e Mandelli. "Ci tenevo a fare gli auguri al Carpi per una storia così importante – le parole di Marani – tutto questo è stato reso possibile grazie a una proprietà che ha riportato la società in C. L’anno scorso è arrivata questa grande gioia, in questa stagione la squadra sta lottando e si percepisce grande entusiasmo, ho visto una bella presenza di aziende e sponsor intorno alla società. Carpi è una realtà che si conferma valida e solida, nel pieno spirito emiliano". A fare gli onori di casa è stato il presidente Claudio Lazzaretti. "La presenza del presidente Marani – ha spiegato – e la vicinanza della Lega Pro rappresentano un valore inestimabile. E’ un piacere e un onore averli ospitati. Essere nel mondo professionistico è un impegno importante. Siamo gratificati nel vedere tanta gente che ci sostiene, come attestato dalla serata con i nostri sponsor. In tre anni, tassello dopo tassello, siamo riusciti – da una situazione di tabula rasa dopo il fallimento del vecchio club nel 2021 – con l’impegno, la passione e l’amore per il Carpi di tutti gli addetti ai lavori, gli sponsor e i tifosi, a riportare questa piazza dove merita".

Dal campo. Sono ancora un paio i dubbi in vista della sfida di domani a Gubbio, che il Carpi raggiungerà partendo domattina in pullman. Gli unici due assenti sono Panelli e Forapani, per il resto mister Serpini ha grande abbondanz. In difesail rientro al 100% di Rossini potrebbe portare anche al ritorno in panchina di Verza, con Rossini al fianco di Zagnoni e Calanca terzino sinistro, anche se non è da escludere nemmeno l’ipotesi con Rossini terzino e Calanca centrale, vista nel finale col Campobasso. L’altra possibile novità riguarda l’attacco con Stanzani che scalpita per una maglia e Saporetti che dopo 7 gare di fila da titolarepotrebbe anche rifiatare un attimo.

Primavera. Dopo il colpo a Novara che è valso il -3 dalla vetta occupata dai piemontesi, la Primavera di Valmori torna a San Felice per affrontare alle 14,30 il Pontedera con cui divide il secondo posto. I

Davide Setti