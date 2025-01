"Casa della Pace sfregiata nella notte"

Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, due Stelle di Davide sono state disegnate con vernice nera sulle due porte di Casa per la Pace, in via Ganaceto a Modena.

"Un gesto attuato nell’oscurità delle tenebre – commentano dalla Casa –. Si tratta di un atto ostile, di sfregio materiale e in spregio alle attività che le associazioni e i movimenti, che da più di trent’anni operano per una coscienza collettiva di pace, mettono in campo, impegnate ogni giorno a costruire e diffondere una cultura di superamento nonviolento dei conflitti. L’uso della stella, che fu per i nazifascisti marchio di infamia, e che proprio per questo fu anche simbolo di resistenza alla stessa violenza nazista, viene usato oggi contro chi, in continuità con la resistenza di allora, si batte contro ogni guerra e ogni sopraffazione".