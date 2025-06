Centri estivi, domande per i bonus

Si rinnova anche per il 2025 l’offerta dei centri estivi sul territorio di Formigine. I servizi attivati dai gestori privati (istituzioni educative, parrocchie, associazioni sportive e culturali, cooperative sociali) sono in totale 28: 6 per la fascia 0-3 anni e 22 per la fascia 3-17 anni. Le proposte spaziano dai laboratori in lingua inglese allo sport, con attività come ginnastica, equitazione, tennis e molto altro, fino a giornate all’aria aperta. Fino al 27 giugno sarà possibile presentare la domanda per ricevere contributi economici per sostenere la frequenza: L’elenco completo dei centri estivi è sul sito del Comune di Formigine.