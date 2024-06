Centro estivo tecnologico per formare i giovani

In un contesto che vede l’Italia collocarsi agli ultimi posti nell’Indice dell’Economia e della Società Digitale (DESI) dell’UE con il 25esimo posto (su 28) per digitalizzazione e competenze digitali di base e avanzate nasce, a Formigine, un’iniziativa innovativa per contrastare questo trend e promuovere, attraverso iniziative ad hoc, la crescita tecnologica tra i giovani. Officina Futuro Fondazione W-group, ispirandosi all’esperienza di Girls Code It Better, percorso formativo dedicato a ragazze e nuove tecnologie già proposto lo scorso anno, presenta il progetto "STEM Your Brain", centro estivo tecnologico ospitato presso Hub in Villa, che da tempo promuove lo sviluppo delle materie STEM tra i giovani, anche attraverso iniziative itineranti durante l’estate nelle feste delle frazioni e laboratori organizzati durante l’anno. Il progetto, destinato a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, accompagna i giovani nell’affrontare problemi reali sviluppando progetti in settori tecnologici come elettronica e automazione, progettazione e stampa 3D, web design e development, programmazione app e gaming, realtà virtuale e aumentata, videomaking e grafica. Il primo laboratorio, da poco concluso, ha visto la partecipazione di 25 giovani (7 delle scuole primarie e 18 delle secondarie di primo grado) impegnati nella creazione di una caccia al tesoro tecnologica, mentre il secondo, attualmente in corso, coinvolge 21 partecipanti, 6 delle scuole primarie e 15 delle secondarie di primo grado. La tecnologia sarà sempre più importante per il futuro dei giovani.

