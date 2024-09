Città in lutto per il geometra Luca Mescoli: "Energico e solare, si faceva amare da tutti"

Carpi piange la scomparsa di Luca Mescoli, morto domenica a 54 anni a causa di una grave malattia contro la quale combatteva da alcuni mesi e che non è riuscito a sconfiggere. Geometra molto noto e professionalmente stimato, la giovinezza di Luca è legata a doppio filo con il movimento scout carpigiano. Ha iniziato da bambino come lupetto nel Carpi 1 del Duomo, per poi vivere il suo percorso fino a diventare capo in San Giuseppe Artigiano. Successivamente Luca è stato determinante nella nascita del gruppo scout di Santa Croce e di quello del Corpus Domini. "Quello che caratterizzava Luca – ricorda un caro amico scout – erano la passione, l’impegno e l’entusiasmo che sapeva trasmettere, contagiando della sua energia pulita i vari gruppi nei quali ha avuto modo di impegnarsi".

Sulla sua bara, i fazzolettoni dei quattro gruppi scout cittadini, lo accompagnano in vista dell’ultimo suo viaggio, a testimoniare l’affetto e il bene che ha saputo donare nella sua esistenza. "Luca è sempre stato attivo nello scautismo – prosegue un altro scout – e anche quando si è spostato a vivere nel reggiano è rimasto affettivamente legato a tutti noi. Molto forte era il legame suo e della sua famiglia con San Giuseppe e don Lino: è stato Luca ad organizzare lo scorso anno la veglia in memoria di don Lino, prima a Santa Croce poi in San Giuseppe". Tantissimi i messaggi e le dediche per lui: "Luca è una persona che ti rimane addosso. Non lo vedi ma lui c’è, c’è sempre stato e così sarà per sempre".

"Luca ci ha accompagnato per tanti anni ed è una di quelle persone che ti ‘fotografi’ nel cuore. Eri, sei sempre stato una persona del Cielo ed in quel Cielo azzurro come i tuoi occhi sei tornato. Ci mancherai moltissimo dolce Amico".

"Hai insegnato tanto a noi lupetti: onestà, lealtà, altruismo, aiutare sempre il prossimo. Sei stato un esempio per tutti. Buona strada Luca". Luca lascia la moglie Milena, i figli Martina e Lorenzo, la mamma Angela e il papà Gianfranco, i fratelli Paola, Giulio ed Enrico. La camera ardente è allestita alla Terracielo Funeral Home: da qui oggi si partirà verso il Duomo dove alle 14.30 saranno celebrate le esequie funebri, per poi proseguire per il cimitero locale.

