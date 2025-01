Colapesce-Dimartino. Il duo è dal vivo

Appuntamento stasera alle 21 al Teatro comunale di Carpi con ‘Archi, Ottoni e Preoccupazioni. Dal Vivo, con Orchestra’. Protagonisti Colapesce-Dimartino il duo musicale formato dai cantautori siciliani Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, e Antonio Di Martino, conosciuto semplicemente come Dimartino. Sono due scrittori di canzoni tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio. Negli anni hanno lasciato un segno indelebile sia con i loro rispettivi percorsi solisti – dalla Targa Tenco ‘come miglior opera prima’ per il debutto di Colapesce al brano ‘Il mondo è nostro’ scritto da Dimartino per Tiziano Ferro – che insieme con le prestigiose collaborazioni con artisti come Ornella Vanoni, Luca Guadagnino, Cerrone, Fabri Fibra. Nel 2023 sono tornati sul palco dell’Ariston con ‘Splash’ bissando lo straordinario successo di ‘Musica Leggerissima’ – e del loro primo album insieme ‘I Mortali’ (certificato Disco D’Oro) – brano che ha segnato il 2021: un successo.