Commerciale under 29 che parli inglese e francese

V.Studio srl ha promosso la ricerca di un giovane commerciale di età inferiore a 29 anni sia per Italia che estero. La persona da assumere in particolare dovrà adoperarsi per affiancare la gestione nel mantenimento dei rapporti con gli agenti ed i clienti, specialmente quelli operanti nei mercati esteri; inoltre dovrà occuparsi dei contatti con i fornitori e dell’organizzazione degli ordini di acquisto. I candidati dovranno aver conseguito il diploma di scuola superiore e possedere una conoscenza della lingua inglese e anche francese almeno a livello B2-C1-C2. Dovranno avere una conoscenza di base del pacchetto Office e possedere la patente categoria B. Sarà proposto un contratto di lavoro di apprendistato con orario di lavoro spezzato: matti 08.15 -12.30; pomeriggio 14.15 - 17.30. I candidati dovranno inviare le domande entro il 29/04/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.