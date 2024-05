Musica, cultura, giochi e sport. Festa del Patrono, è tutto pronto

"Patrono 2024: comunità in dialogo per un futuro di condivisione e di pace". E’ questo lo slogan scelto per l’edizione di quest’anno della Festa del Patrono della Città e della Diocesi di Carpi, che è stata presentata presso il Palazzo vescovile a Carpi. Il Tavolo culturale Patrono della Città e della Diocesi di Carpi, insieme al vicario generale, monsignor Gildo Manicardi, ha previsto una serie di eventi che spaziano dalla musica, alla cultura, dallo sport, ai giochi, al "Pranzo del Patrono", culminando ovviamente nella giornata di lunedì 20 maggio, memoria liturgica di San Bernardino da Siena, con la solenne processione e concelebrazione eucaristica. A presiedere sarà quest’anno monsignor Douglas Regattieri (nella foto), vescovo di Cesena-Sarsina, già vicario generale della Diocesi di Carpi, in occasione del suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale. Una festa che, come già nel 2023, si allarga a comprendere anche Mirandola e San Possidonio che celebrano (16 maggio) il medesimo Patrono, San Possidonio Vescovo. Al riguardo, è previsto un calendario di eventi condivisi, organizzati in “stile sinodale” dalle due comunità parrocchiali. “Sono personalmente molto legato all’esperienza della Festa del Patrono – ha detto monsignor Gildo Manicardi, vicario generale – perché iniziai ad occuparmene poco dopo il mio rientro a Carpi da Roma, tre mesi prima che scoppiasse la pandemia. E’ dunque un’iniziativa, come la viviamo adesso, che ha, per così dire, scollinato la pandemia".