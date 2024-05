Avs, studenti e attivisti: "Serve discontinuità"

Martino Abrate è specialista in Ostetrica Ginecologia, Silvia Piccinini è medico ospedaliera radiologa, Antonio Lo Fiego è agronomo e componente della ’Rete non violenta’, Giuseppe Bonanno è specializzato in meccanica e lavora all’Accademia militare. Si è presentata ieri la lista di Alleanza Verdi Sinistra a sostegno di Massimo Mezzetti: "Nasce dalla dalla volontà di unire, interrompendo una storia di divisioni a sinistra, insieme alla consapevolezza che, ora più che mai, bisogna tenere insieme lavoro e ambiente, prevenzione e salute, uso del suolo e riqualificazione, rispetto della natura e dei diritti umani, bisogni dei giovani e tutela degli anziani".

L’obiettivo è "portare in Consiglio comunale un gruppo forte, capace di incidere sulle scelte politiche, per orientare la maggioranza e garantire una reale discontinuità rispetto all’attuale legislatura. Anche la competitività del territorio, delle aziende, del lavoro, oggi dipendono da politiche capaci di vedere un futuro in rapida evoluzione: energie rinnovabili, informazioni condivise, logistica intelligente, IA, ricerca e innovazione, devono essere trand gestiti e governati dal pubblico, in sinergia con le imprese e l’università, senza lasciare indietro nessuno".

I candidati sono Abrate Martino (74 anni), la consigliera uscente Paola Aime (71), Angela Artusi (42), che si occupa di contrasto alla povertà, Giuliano Barbieri (67), a sostegno di cultura e ambiente, Alessandro Barbolini Capo (31), educatore in comunità, Giorgio Bolognesi (59), operaio e coordinatore di SI, Giuseppe Buonanno (61), l’ex consigliere comunale Giancarlo Campioli (64), Corrado Cananiello (55),infermiere specialista, Luca Cannone (40), ITC manager, Silvia Cappa (46), presidente dell’associazione ’Comitato Amici di Martina’, Franco Caroli (69), medico omeopata e psicoterapeuta, Francesca Cortesi (48), Francesca Fabbri (64), dottoressa e fisiatra, Laura Ferrari (31), avvocata, l’assessora uscente Alessandra FiIippi (59), Linda Fusara (61), docente, Enrico Guerzoni (69), ex dipendente comunale, Ylenia Ignatti (33), laureata in Ingegneria, Antonio Lo Fiego (66), Barbara Longobardi (57), "mamma adottiva single", Mauro Magnoni (49), impiegato nel settore agroalimentare, Anna Rebecca Malagoli (23), lavoratrice e studentessa in economia, Rino Malaguti (68), attivo nel mondo del volontariato e dell’associazionismo, Marco Malferrari (64), ex consigliere comunale, Enrico Miglioli (24), studente di Scienze politiche, Silvia Piccinini (43), Serafino Prudente (64), attivista sociale, Maria Rosa Pugnaghi (62), avvocata del lavoro, Maria Teresa Rubbiani (61), organizzatrice di eventi culturali, Vincenzo Scalfari (44), dottore di ricerca in Beni culturali, Silvia Vaccari (61).