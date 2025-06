"Commercio e sicurezza per la città"

La sicurezza, il presidio del territorio e il rilancio del commercio cittadino sono stati i temi al centro di un incontro svoltosi la settimana scorsa in biblioteca tra il sindaco, Giovanni Gargano e i commercianti.

Tra i temi affrontati è stata sottolineata l’importanza di rafforzare l’interazione tra il sistema del commercio e quello della sicurezza, attraverso una collaborazione sempre più stretta che renda la città più vivibile, protetta e attrattiva.

"In questa direzione vanno gli interventi già in corso – ha evidenziato Gargano –, come l’ordinanza anti-degrado, già in vigore e in relazione alla quale saranno effettuati controlli mirati affinché sia rispettata".

Particolare attenzione è stata riservata alla necessità di contrastare alcune cattive abitudini che si registrano sotto i portici, per tutelare il decoro e la fruibilità degli spazi condivisi.

Perciò, ha precisato il primo cittadino, "stiamo valutando una serie di azioni che auspichiamo possano trovare compimento prossimamente. Ma da soli non possiamo fare un granché: serve che aumenti il presidio di carabinieri sul territorio, e che quelle quasi quattromila sottoscrizioni che chiedono a gran voce l’elevazione della locale Tenenza a Compagnia vengano ascoltate dal Governo".

m.ped.