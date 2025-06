"Giro di vite in parchi, piazze e zona scuole"

Dal contrasto ai reati e agli illeciti amministrativi, alla prevenzione, fino alla collaborazione con l’autorità giudiziaria e al supporto in ambito socio-assistenziale. Il Comando di Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine è impegnato in un’attività variegata, quotidiana e capillare. I dati relativi ai primi sei mesi del 2025, riguardanti il territorio di Carpi, evidenziano il lavoro svolto sul fronte della sicurezza urbana, un ambito sempre più rilevante e complementare rispetto alla tradizionale attività di sicurezza stradale, che continua ad essere presidio fondamentale.

Nello specifico, sono stati emessi 20 ordini di allontanamento (DASPO urbano), provvedimenti che seguono a sanzioni per comportamenti inappropriati nei luoghi più frequentati della città; 4 sanzioni per ubriachezza manifesta, 2 denunce per atti osceni, 5 segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti e una denuncia per spaccio. Sono inoltre stati riscontrati 9 reati in materia di immigrazione. L’attività di presidio ha riguardato quotidianamente i luoghi più sensibili della città: 107 controlli in aree verdi, anche con pattuglie a piedi e in bicicletta; 165 i presidi in piazza Martiri e 61 nel polo scolastico di via Peruzzi.

Sul fronte della collaborazione con l’autorità giudiziaria, sono state 151 le comunicazioni di notizie di reato trasmesse alla Procura della Repubblica, riguardanti abusi edilizi, lesioni per incidenti stradali, furti e scippi. A ciò si aggiungono 194 denunce o querele raccolte, un arresto effettuato, 22 fotosegnalamenti eseguiti con rilievi dattiloscopici e 5 interventi in codice rosso, anche su delega della magistratura, per situazioni di violenza domestica, di genere o per stalking.

Sul versante socio-assistenziale, in raccordo con i servizi sociali, sono state condotte 7 ispezioni in strutture per minori. "Presidiare il territorio non è solo reprimere, ma prevenire, accompagnare, proteggere - afferma il sindaco Riccardo Righi -. In un contesto sempre più complesso e con risorse limitate, la Polizia Locale garantisce ogni giorno una presenza attiva e competente, e vogliamo continuare a rafforzare il perimetro delle attività che ogni giorno si svolgono. Per questo, è sempre più importante la collaborazione con tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio".

Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno cercando di capire l’entità di uno scontro tra ragazzini che, secondo alcuni testimoni, si sarebbe verificato venerdì sera verso le 22.30 sul sagrato del Duomo: sarebbero stati i passanti a dare l’allarme, con l’arrivo di un’ambulanza che avrebbe medicato uno dei due, mentre l’altro era già scappato facendo perdere le tracce.

Maria Silvia Cabri