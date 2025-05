Festa ai Giardini Ducali : "Noi siamo cittadini in divisa, la polizia dell’ultimo metro"

I Giardini Ducali hanno fatto da sfondo al 165esimo anniversario della Polizia Locale. Un luogo simbolo per Modena ma soprattutto un messaggio ben preciso su quello che é il progetto di fondo dei 220 uomini del comando di via Galilei che ieri hanno celebrato la loro festa; essere sempre più presenti nei quartieri, vicino alla gente; come ha spiegato il neo comandante Alberto Sola. "E’ un progetto fondamentale di comunità – ha detto – essere presenti nei luoghi e coinvolgere i cittadini non solo come persone che ci riferiscono cose, ma lavorando con noi, ci aiutano a provare a risolvere i problemi o migliorare le situazioni. Noi siamo cittadini in divisa, la polizia dell’ultimo metro". Negli anni si é rafforzata sempre più la collaborazione con le altre forze dell’ordine; una sinergia che vede gli agenti di via Galilei sempre più protagonisti di indagini per reati anche gravi e nel controllo del territorio. "Il progetto é quello di intensificare la nostra presenza con unità mobili – ha spiegato ancora il comandante Sola – con nuclei di agenti in bicicletta, l’unità cinofila; vogliamo essere presenti dove maggiormente é percepito il problema, dove più di frequente il fenomeno si verifica. Con l’arrivo dell’estate rafforzeremo i controlli nei parchi, nelle stazioni e le zoni limitrofe".

Un tema quello della sicurezza che tocca direttamente anche l’assessore Alessandra Camporota, presente alla cerimonia. "E’ un problema serio che dobbiamo affrontare in un sistema integrato di sicurezza – ha detto l’assessore – si lavora insieme con le forze dell’ordine, con lo Stato, con gli enti locali e con i cittadini che vuole dire associazioni, scuole, imprese; terzo settore, tutti dobbiamo concorrere per rendere la città più sicura". La festa è stata anche l’occasione per sensibilizzare a corretti comportamenti di guida con stand dedicati e la presenza dell’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale e dell’Associazione Vittime della strada. "La sicurezza stradale si può gestire attraverso i nostri comportamenti quotidiani – ha precisato Sola – perché dietro ad un incidente c’è sempre qualcuno che ha violato delle norme; quindi la formazione e la consapevolezza che la strada é pericolosa ed è la prima causa di morte violenta in Italia sono fondamentali. Nelle prossime settimane – ha aggiunto il comandante – ci concentreremo in particolare sugli utenti deboli, come pedoni, ciclisti, o guidatori di monopattini, vittime purtroppo di diversi incidenti, anche gravi negli ultimi tempi". Oltre a essere disponibili per informazioni e consigli gli agenti hanno distribuito materiali sul Controllo di vicinato e contro truffe e raggiri.

Il sindaco Massimo Mezzetti ha aperto le celebrazioni alla presenza di numerose autorità civili e militari. Si é poi passati alla premiazione degli agenti che si sono distinti in attività e operazioni particolari. Encomi del sindaco sono stati consegnati al gruppo di otto agenti che hanno arrestato un accoltellatore sull’autobus e a quelli che hanno contribuito a un’operazione contro una banda di giovani rapinatori.