"Comune, muschio e sporcizia nei locali"

È perplesso il gruppo consiliare di minoranza Fanano Domani sullo stato delle pulizie della casa comunale e della biblioteca pubblica. Nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione al sindaco per avere chiarimenti sull’organizzazione delle pulizie in questi luoghi a "causa della presenza di chiari segni di trascuratezza dell’igiene degli ambienti che si protrae da molti mesi", denuncia la capogruppo Paola Pasquali. Che aggiunge: "Chiunque acceda agli uffici comunali, sia attraverso le scale esterne, dove è presente muschio, che quelle interne, può osservare una scarsa cura degli ambienti e dei corridoi. Ci risulta che i lavori di pulizia della Casa comunale non siano stati affidati a un’impresa specializzata, ma vengano eseguiti "alla bisogna" dagli stessi impiegati comunali. L’igiene del luogo di lavoro è essenziale per la sicurezza e la salute dei dipendenti e per il decoro dell’edificio comunale, che rappresenta tutti i cittadini di Fanano. È dovere del datore di lavoro garantire la pulizia e la sicurezza degli ambienti, in conformità con i decreti legislativi del 2008 e del 2009 del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro. Precisa che le norme prevedono che il datore di lavoro debba occuparsi della pulizia regolare degli ambienti, possibilmente fuori dall’orario di lavoro. "La responsabilità del datore di lavoro – ricorda la capogruppo – si estende anche ad ambienti accessori come archivi, biblioteche e depositi, dove deve essere garantita un’adeguata igiene e pulizia". Nell’interrogazione, Fanano Domani chiede al sindaco se corrisponde al vero che sono gli stessi dipendenti comunali a occuparsi delle pulizie. "In caso affermativo – si legge nel documento - in che modo viene regolato il rapporto di lavoro degli impiegati per il tempo dedicato alla pulizia, se tale attività è previsto nei loro contratti, se i lavori di pulizia vengono svolti durante o dopo l’orario di lavoro e chi sono i dipendenti comunali incaricati delle pulizie. Per quanto riguarda la biblioteca comunale di via Torre 1, Pasquali afferma che risulta la pulizia venga svolta dai volontari che mantengono aperto il servizio e che il bagno della struttura venga utilizzato non solo dai frequentatori della Biblioteca, ma come bagno pubblico anche da persone di passaggio. Chiede ancora se è vero che la pulizia del bagno è affidata ai volontari che tengono aperta la biblioteca". Qualora, invece, i lavori di pulizia della Casa comunale siano affidati a un’impresa specializzata, chiede di conoscerne il nome, la cadenza settimanale in cui avvengono le pulizie, le modalità di assegnazione dell’incarico e il costo.

Walter Bellisi