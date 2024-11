Con 32 punti è Mescoli il vincitore di tappa

Che confusione nelle classifiche del Top Volley, il Trofeo virtuale de Il Resto del Carlino che premia i bomber delle squadre modenesi di pallavolo: tra partite da recuperare, gare recuperate, campionati come quello di serie D femminile che è partito giusto nello scorso week end, ci sono moltissimi giocatori in classifica che hanno disputato fino ad ora una sola gara delle tre calendariate dalla Federazione. Ad una situazione già ingarbugliata si è aggiunta la valanga di richiesta di anticipi della quarta giornata, a calendario nel week end lungo di inizio novembre, cosa che ci ha obbligato a limitare l’inserimento dei dati alle gare dello scorso fine settimana, più i tre recuperi di serie B giocati tra martedì e mercoledì scorsi, che comunque già così hanno creato qualche sconquasso. La National Villa d’Oro infatti, ha battuta martedì sera il Benacus Bardolino, con i 32 punti del ritrovato Marcello Mescoli, che così ha di fatto tolto la vittoria di Tappa della seconda giornata a Federico Panzani. Per Mescoli si tratta della ventesima vittoria di tappa nel Trofeo, un vero e proprio record destinato sicuramente ad essere migliorato, visto che l’opposto della Villa d’Oro è l’unico atleta ancora in attività tra i primi cinque in questa speciale classifica, con un vantaggio di tre successi su Alessandro Montanari, e quattro su Francesco Ghelfi, che gioca, ma nel reggiano.

Anche per i conteggi considerati validi per la classifica generale si sono dovuti fare dei "distinguo", perché in testa c’è Arianna Boni del Maranello, vincitrice insieme a Carlotta Caroli della Zerosystem S.Damaso, della tappa dello scorso week end con 24 punti messi a terra: la Caroli però gioca in una squadre che, a differenza del Maranello, ha già giocato due gare, anche se la giocatrice modenese una l’ha saltata, e non può essere conteggiata. In mezzo a questo bailamme, alle spalle della Boni c’è il giovanissimo Niccolò Garello del Modena Volley con 21.5 punti media nelle due partite disputate, seguito ad un punto dal citato Andreoli, e da Eugenio Gasparini dell’Univolley Carpi di serie D, mentre Celeste Serri del Maranello è quinta con 20 punti. Il primo atleta in classifica Generale che abbia disputate tutte e tre le gare è Alessandro Bartoli della Beca Tensped Spezzanese, che è deciso, ma che curiosamente è in testa alla classifica a punti con 56 centri, uno in più di Matteo Pignatti della Stadium Mirandola di serie C, e cinque punti in più di Riccardo Saverino del Sassuolo di serie D. Ragazze alla ribalta nella classifica di giornata, con due soli maschi tra le prime dieci posizioni: dietro a Boni, Caroli e Gasparini, vanno segnalate Sara Vincenzi dell’Edil Cam Cavezzo, Arianna Pagot del Volley Modena, e Martina Barbieri della servizi Globale Maritain.

Riccardo Cavazzoni