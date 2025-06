Concordia-Vallalta in bici: "Passeggiata nel verde"

Da oggi Concordia e Vallalta sono collegate da un percorso sicuro e immerso nel verde, denominato Ciclabile ’Quirina’, dal nome della vecchia strada sterrata preesistente. Si tratta di un nuovo tassello che si aggiunge alla rete ciclabile locale, che si completerà con altri percorsi che uniranno il centro cittadino alle frazioni. Per centrare questo obiettivo si sta già lavorando per continuare a investire sulla mobilità sostenibile: entro l’autunno sarà completato il ponte ciclopedonale San Giovanni–Concordia, connessione importante con la frazione e con la Ciclovia del Sole; inoltre, il Comune ha avanzato la richiesta alla Regione di un contributo di 250mila euro per completare la ciclabile Fossa–Concordia, con un investimento dell’ente di ulteriori di 200mila euro; nel 2026, poi, – si assicura negli ambienti dell’amministrazione – si inizierà a lavorare sulla progettazione della ciclabile Santa Caterina–Concordia. "La mobilità dolce – dice la sindaca Marika Menozzi – è una scelta concreta per unire frazioni e centro, vita quotidiana e turismo lento. Continuiamo a pedalare insieme!". La nuova ciclabile della lunghezza di 1,5 chilometri è interamente illuminata ed è monitorata da un impianto di videosorveglianza. Sulla ciclabile è posizionata, inoltre, la cartellonistica del progetto sperimentale Biciplan, che permette al ciclista di conoscere la distanza fra i vari punti di interesse tra il capoluogo e le frazioni, con l’obiettivo di estendere, più avanti, il progetto all’intera rete ciclabile di Concordia.

Contestualmente alla realizzazione della ciclabile, sono stati effettuati interventi di riqualificazione dell’area di accesso alla pista nei due incroci con via Rocca e via Forella, comprendenti tombatura dei fossi, realizzazione di pavimentazione, arredo urbano. La realizzazione dell’opera ha richiesto un investimento di 594mila euro, cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di 500mila euro, mentre la restante quota è risultata a carico del Comune di Concordia. Per l’inaugurazione del tratto apertosi con una biciclettata, conclusasi con un aperitivo nel parco di Villa Tagliavacca, sono intervenuti la sindaca, l’assessore regionale Davide Baruffi ed il consigliere regionale Luca Sabatini. Alberto Greco