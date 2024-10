Si svolgerà oggi, in Auditorium San Rocco, il 7° congresso interregionale di cardiologia pediatrica ‘Le cardiopatie congenite dall’infanzia all’età adulta’. Il convegno è organizzato dall’U.O.C. di Cardiologia del Ramazzini, diretta dal dottor Stefano Cappelli, che è anche presidente del congresso, ed è promosso in collaborazione con la Società Italiana di Cardiologia dello sport e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. La Cardiologia Pediatrica di Carpi, presente da15 anni al Ramazzini, "si attesta come il secondo centro regionale dopo il Sant’Orsola di Bologna".