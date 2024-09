Consiglieri, la nuova scuola: "Un percorso di formazione per dare il meglio in politica"

Comincerà il prossimo 30 settembre Futuro in comune, la scuola di formazione per consiglieri comunali, a cura del Centro culturale Francesco Luigi Ferrari di Modena. Il percorso prevederà un incontro al mese, solitamente al martedì alle 18.30, e vedrà il coinvolgimento di ex sindaci e amministratori della nostra provincia. "La proposta di questo percorso – spiega Federico Covili, presidente del Centro Ferrari – è nata dal basso, da un’esigenza sentita come forte da molte persone impegnate nelle istituzioni. Lo scorso giugno c’è stato un rinnovo dei consigli in molti comuni e c’è sicuramente una questione legata alla formazione e all’aiuto di chi è entrato in questo ’mondo’. I partiti e le liste sono a volte deboli e capita che gli eletti, dopo un entusiasmo iniziale, si sentano soli, fatichino a capire il loro ruolo e le loro prerogative. Quell’entusiasmo e quelle energie non devono essere sprecati, la nostra democrazia ne ha un grande bisogno. Proveremo a tenere acceso quell’entusiasmo e a dare ai consiglieri gli strumenti e le conoscenze indispensabili. Lo faremo con un approccio il più possibile concreto e informale, grazie alle testimonianze di persone che hanno avuto incarichi nei Comuni della nostra provincia".

La data zero, introduttiva al percorso, sarà lunedì 30 settembre, alle 21, con il senatore Graziano Delrio, già sindaco di Reggio Emilia e presidente dell’ANCI, oltre che ministro. Delrio rifletterà su come la democrazia possa nascere e rinascere dagli enti locali e di come possa essere costruita una buona politica a partire dai Comuni, a servizio delle persone più fragili e delle comunità. Martedì 15 ottobre Massimiliano Morini (già consigliere comunale, assessore e sindaco di Maranello) parlerà dei ruoli e delle prerogative dei consiglieri, degli assessori e dei sindaci.

Il 5 novembre Francesco Tosi, già sindaco di Fiorano, si concentrerà sul welfare nei Comuni; il 10 dicembre Maria Costi, già sindaca di Formigine, parlerà del bilancio comunale, di come reperire e gestire le risorse; il 14 gennaio Giorgio Razzoli, già assessore del Comune e della Provincia di Modena, oltre che ex vice presidente di Hera e presidente di CambiaMO, si concentrerà sul rapporto tra i Comuni e le società partecipate. Seguirà poi una seconda parte di incontri, ancora in fase di calendarizzazione.