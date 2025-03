"Contenitori stracolmi, sì al raddoppio dei ritiri"

"Il fatto che raddoppino i ritiri è una buona notizia. Il problema dei carrellati negli androni è proprio l’accumularsi di spazzatura per giorni". Il dottor Luca Ferrarini, dello studio Ferrarini, è amministratore di condominio di una ventina di edifici in centro storico, tra cui quello dove risiede in via Cesare Battisti. Ha il polso della situazione sul fronte raccolta dei rifiuti: “In questi giorni valuteremo come intendono muoversi Comune ed Hera – spiega –. Di sicuro il nodo dei carrellati laddove già ci sono è che sono poco capienti. Nei palazzi che gestiamo noi ci sono i contenitori della carta, plastica e vetro. Non c’è l’organico e l’indifferenziata. Il problema è che essendo fino ad oggi il ritiro una volta a settimana ci si imbatte spesso in androni dove i rifiuti sovrastano i carrellati: non è un bel vedere appena si entra". Certo, prosegue, "se avverti Hera con l’app vengono con i furgoncini a ritirare, ma occorre sempre avvertire. I carrellati presuppongono una grande disciplina da parte dei condomini, ma questo non sempre è possibile e lo spettacolo non è piacevole".

Il vero punto di svolta allora potrebbe essere proprio l’aumento della frequenza di ritiro: "O si aumenta la capienza oppure si raddoppia la frequenza. Il Comune mi sembra stia andando in questa direzione e questo non potrà che essere positivo". Una volta a regime infatti sarà raddoppiata la frequenza dei ritiri perché il personale addetto svuoterà i bidoni carrellati o i bidoncini di carta e plastica due volte alla settimana. Gli addetti entreranno quindi nei singoli edifici mentre il bidoncino, solo se non c’è spazio all’interno, andrà esposto sull’uscio nel giorno previsto. Anche le utenze non domestiche (gli esercizi commerciali) saranno interessate dal cambiamento con un ritiro che, secondo le esigenze delle singole attività, potrà diventare anche quotidiano. "Rimane di sicuro il problema estetico, non tutti i condomini gradiscono la presenza di carrellati negli androni".

g.a.