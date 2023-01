Continua il caldo sul Cimone, i turisti prendono il sole

Capodanno affollato ma praticamente senza neve e senza sci sul Cimone, dove anche ieri la ‘minima’ sulla vetta era di più 5 gradi. In passato vi erano state feste natalizie senza fiocchi, ma le temperature erano nelle medie stagionali e si riusciva a produrre neve programmata.

Quest’anno è davvero una situazione negativa unica, col termometro mediamente di 10 gradi sopra i valori del periodo. Ed infatti non è mancato chi ha voluto prendersi una tintarella sugli sdrai di Passo del Lupo! Sul Cimone è aperto il solo campo scuola Betulla (servito dalla seggiovia triposto Faggio Bianco) a Passo del Lupo, raggiungibile da Sestola con un collegamento dalle 8.45 circa ogni ora. Per gli amanti dell’alta montagna, è aperta per visitare la vetta la funivia di Passo del Lupo - Cimone. Gran parte di turisti ha quindi optato per il Palaghiaccio di Fanano, per le tante escursioni guidate lungo gli itinerari appenninici o per viste ai luoghi d’arte e storia appenninici (Fiumalbo, Fanano, Roccapelago ecc.).

Per Emilia Romagna Meteo, "tra meteo stabile e clima mite l’alta pressione resterà ben salda in regione, mantenendo lontane le perturbazioni più importanti, almeno fino all’Epifania. Forse qualche cambiamento in vista domenica 8 gennaio".

g.p.