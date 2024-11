Contributi per la pratica sportiva: "Il Comune aiuta le famiglie"

Il Comune di Fiorano incentiva la pratica sportiva di bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, sostenendo le famiglie con contributi per l’iscrizione dei propri figli a corsi di pratica sportiva per l’anno 2024 che si svolgono presso gli impianti sportivi e le palestre comunali.

La scadenza per la presentazione delle domande di contributo è il prossimo 13 dicembre: possono fare richiesta i nuclei familiari residenti a Fiorano, in possesso di attestazione ISEE con valore uguale o inferiore a 15mila euro, con figli di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Il contributo può essere richiesto per ogni figlio o figlia iscritti ad un corso o attività sportiva e solo per una disciplina sportiva ed è pari a 150 euro, per un importo massimo di 450 euro per famiglia. In caso di quota di iscrizione inferiore a 150 euro, il contributo sarà pari alla quota pagata. I contributi saranno assegnati fino all’esaurimento delle risorse a disposizione dall’Amministrazione Comunale, pari a 13.850 euro.

s.f.