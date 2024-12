"Così le imprese sosterranno le aree protette"

"Il parco è tuo, adottalo". Con questo slogan è stata lanciata un’iniziativa rivolta alle imprese per sostenere le aree protette delle province di Modena e Reggio Emilia grazie a ‘Parco mio’. Si tratta di un nuovo progetto di raccolta fondi a sostegno dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, ideato dalla soc. coop. sociale ‘La Lumaca’, che permette alle aziende interessate di sponsorizzare l’attività dell’ente per la salvaguardia ambientale e la tutela della biodiversità.

In provincia di Modena sono interessati il Parco dei Sassi di Roccamalatina (in foto) e il Parco del Frignano, le Riserve naturali di Sassoguidano, delle Salse di Nirano e della Cassa di espansione del fiume Secchia. Il progetto è dedicato alle imprese che possono adottare simbolicamente i Parchi attraverso una sponsorizzazione scegliendo una delle aree protette o un’area di intervento quali conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, ricerca scientifica, sviluppo e promozione del turismo sostenibile, educazione e informazione ambientale.

Un esempio, il lago Santo o i sassi di Roccamalatina. Sono previste tre quote di sponsorizzazione standard: 5mila, 10mila e 20mila euro. Le aziende possono comunque decidere di sostenere progetti specifici con quote di adozioni variabili. Definiti gli aspetti dell’adozione, verrà sottoscritto un contratto di sponsorizzazione detraibile tra l’azienda e l’Ente Parchi.

"Parco mio" permetterà alle aziende di sostenere direttamente il patrimonio verde vicino, tutelando i boschi e i paesaggi. L’adozione simbolica proposta dal progetto consentirà di raggiungere gli obiettivi di Corporate Social Responsibility aziendali, ottenendo visibilità e migliorando la reputazione. L’avvenuta adozione sarà comunicata ufficialmente sul sito web istituzionale e sui social media dell’Ente Parchi. Chi adotta attraverso Parco mio riceverà un oggetto simbolico della donazione (un albero o un arbusto autoctono) da tenere nella sede aziendale o, se possibile, da piantumare in un’area verde vicina. Nel caso dei progetti specifici, saranno concordate altre forme di divulgazione, promozione e coinvolgimento degli stakeholder.

