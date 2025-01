"Così valorizzeremo le nostre eccellenze locali"

La città di Castelfranco Emilia ha scelto di aderire al progetto Foodland, un’iniziativa dell’Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa volta a promuovere i "paesaggi del cibo" mediterranei. A darne notizia è stato lo stesso Comune, che spiega: "Il progetto si propone di unire le tradizioni agricole e gastronomiche delle diverse città partecipanti, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di sviluppo turistico e culturale legate ai luoghi di produzione alimentare tipici di ciascun territorio. Castelfranco Emilia si inserisce a pieno in questo contesto. La città vanta una lunga e affascinante storia che affonda le radici nell’epoca romana, e che conserva ancora oggi tracce medievali nel suo centro storico. Ma è la sua tradizione gastronomica a renderla particolarmente nota: il territorio è infatti il luogo di origine del Tortellino, uno dei piatti più celebri della cucina emiliana, che rappresenta a pieno la cultura gastronomica locale. A questa eccellenza si aggiungono prodotti di fama mondiale prodotti sul territorio: il Parmigiano Reggiano Dop, l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, il vino Lambrusco e il Pignoletto, la Pera di Ravarino". "L’adesione al progetto Foodland – commenta Luca Cristoni, assessore alla Promozione del territorio – rappresenta per la nostra città una straordinaria opportunità per valorizzare il patrimonio gastronomico e naturale. Castelfranco Emilia è un luogo che racchiude in sé secoli di tradizione, di cui siamo molto orgogliosi, e siamo convinti che attraverso questo progetto riusciremo a far conoscere ad ancora più persone la nostra cucina e le nostre eccellenze agroalimentari".

