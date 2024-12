Crescita del mercato immobiliare di pregio a Modena: domanda in aumento per ville storiche e residenze di lusso

Il mercato immobiliare di pregio a Modena è in forte crescita: aumenta la domanda soprattutto per residenze di lusso, ville storiche, appartamenti eleganti e case di campagna. È quanto emerge dall’ultima indagine di Engel & Völkers, leader internazionale nell’intermediazione di immobili di prestigio.

Secondo l’analisi, Modena attrae "per la capacità di coniugare tradizione culturale e alta qualità della vita". Tra le proprietà più richieste – anche in provincia – si annoverano ville storiche e casali immersi nel verde, specialmente se dotati di ampi spazi esterni, piscine e finiture di alta qualità.

Nella città di Modena, celebre per la tradizione enogastronomica e il settore automotive, la domanda è trainata dai palazzi storici nel centro città e dalle ville nelle colline modenesi. I prezzi di queste ultime variano tra i 3.000 e i 5.500 euro al metro quadro, superando i 6.000 euro al metro quadro per le proprietà più prestigiose con terreni o vigneti. Gli appartamenti di pregio in città si collocano in una fascia compresa tra i 3.000 e i 5.000 euro al metro quadro, mentre proprietà con ampi terreni agricoli possono raggiungere 7.000-8.000 euro al metro quadro.

"Il trend del mercato immobiliare del pregio in Emilia Romagna sta segnando un andamento molto positivo. Le aree di Ravenna, Modena e Reggio Emilia hanno un grande potenziale di sviluppo immobiliare –ha commentato Muhannad Al Salhi, CEO Engel & Völkers Italia – E’ per questo che come Gruppo abbiamo deciso di investire in queste città e siamo alla ricerca di un partner imprenditoriale per consolidare la nostra presenza nell’area, in linea con la strategia di espansione che stiamo implementando su tutta Italia".

Secondo un’indagine Tecnocasa nella prima parte del 2024 l’si evidenzia ancora "una carenza di offerta abitativa: molti immobili sono stati acquistati subito dopo la pandemia, i progetti di nuova costruzione sono rallentati a causa dell’incertezza e dell’aumento dei costi delle materie prime". In alcune città si iniziano a intravedere i primi cambiamenti ma non sono significativi. Restano sul mercato gli immobili che necessitano di importanti interventi di riqualificazione. L’analisi dei dati raccolti dalle agenzie evidenzia che il trilocale è la tipologia maggiormente presente sul mercato, concentrando il 35,3%. Segue il quattro locali con 24,9% e, infine, il bilocale con il 20,9%. Diminuisce, rispetto alla rilevazione precedente, la concentrazione di due locali e cinque locali.