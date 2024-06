Dal country al rock, l’America sbarca in centro

Ritorna questo sabato a Pievepelago la dodicesima edizione dell’American Party organizzata dall’associazione Pievepelago Per Te APS con il patrocinio del Comune di Pievepelago. La manifestazione si tiene lungo le vie del centro di Pievepelago che per l’occasione dalle ore 20.00 sarà completamente chiusa al traffico per permettere lo svolgimento dell’evento.

"Ormai questo evento è diventato un appuntamento fisso di apertura della stagione estiva in montagna" afferma Mirko Soffiatti (presidente dell’associazione) "E’ un evento di grande richiamo per tutti, ma, soprattutto, per i giovani". "Quest’anno il nostro gruppo ha tematizzato la manifestazione con intrattenimenti di tipo country, ma senza dimenticare il rock e la disco music anni ‘70, ‘80 e ‘90. Sarà una grande festa, dove anche i locali del centro rimaranno aperti fino a tardi". L’American Party avrà inizio già nel pomeriggio con intrattenimenti di giocoleria e magia, a cura di Massimo Pugno di Fuoco, per i più piccoli, e non solo, in piazza D. Ricci alle ore 16.30 per poi proseguire alle ore 19.00 con l’apertura di stand gastronomici di vario genere per le vie del paese e un aperitivo in stile messicano in piazza V. Veneto accompagnato da musica e balli country, proposto direttamente dall’associazione Pievepelago Per Te. Alle ore 20.30 in via Roma si esibiranno i Roadhogs, che con la loro musica rock vi faranno cantare e ballare per tutta la sera, mentre in via C. Costa, Filippo Verni di Radio Stella insieme a Dj Mess vi faranno scatenare sulla musica dei più grandi successi degli anni d’oro della disco music. In piazza V. Veneto, dalle ore 23.00 fino a tarda notte, il dj set di Sbaccio&Silver animerà il "dancefloor" davanti alla sede comunale, celebrando la musica americana degli ultimi anni senza dimenticare gli evergreen. "Mi ritengo molto soddisfatto di come è stato organizzato l’evento quest’anno e voglio ringraziare tutti i nostri volontari e le attività commerciali di Pievepelago che ci sostengono nelle nostre idee e nei nostri progetti" conclude Soffiatti. L’appuntamento è quindi per questo sabato a Pievepelago con l’American Party. La manifestazione nasce per celebrare l’intrattenimento a stelle e strisce e nel corso degli anni ha mutato forma passando dai temi legati alla cultura di particolari stati come Messico, Hawai e Texas, per passare ai temi legati alla storia dello spettacolo legati ai ruggenti anni ’20, ai favolosi anni ’60 e ai mitici anni ’80 per poi arrivare ai temi di natura più contemporanea.

Giuliano Pasquesi