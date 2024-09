Dalla crescentina fino al Parmigiano, via agli eventi

Tra la Festa della Crescentina e il Palio del Parmigiano Reggiano, Pavullo vive oggi un’intensa giornata all’insegna della tradizione gastronomica. La Crescentina continuerà a essere la regina anche oggi dopo l’apertura dell’evento avvenuto ieri, in un’edizione rinnovata organizzata da Comune, Pro Loco in collaborazione con i gruppi frazionali e Città di Pavullo, che sono ben determinati a battere ogni primato, superando le 66.150 crescentine del 2023. Tanti gli stand gastronomici con crescentine e specialità del luogo. In Piazza Borelli i maestri casari Giuseppe e Vitaliano faranno una dimostrazione di come avveniva una volta la cottura del Parmigiano Reggiano e ci sarà la degustazione della ricotta della Casearia Nuova Frignano. Dalle 16 alle 21 terrano banco Enrico e Sandro La strana coppia di Radio Bruno, il dj Anselmo e si assisterà allo scontro tra la tigella e la crescentina. Oggi a Pavullo il ‘Re’ dei formaggi sarà al centro della quinta edizione del Palio del Parmigiano Reggiano della montagna modenese. Si sfidano 23 caseifici produttori nel Frignano, nei Comuni montani del distretto ceramico, a Zocca e a Montese. La manifestazione è organizzata dal Laboratorio di analisi latte, alimenti, mangime e acque Lab4, cooperativa di Pavullo aderente a Confcooperative Terre d’Emilia, nel cui stand, di fronte al cinema Mac Mazzieri, saranno intervistati i consumatori e assaggiati i campioni di Parmigiano Reggiano stagionato 24 mesi. L’anno scorso quasi 1.800 persone assaggiarono i formaggi in gara. La giuria di esperti dell’Apr valuterà i campioni e ne darà un parere tecnico. Il vincitore sarà premiato nelle prossime settimane e in febbraio riceverà il "Casello d’oro" durante un evento organizzato dal Consorzio Parmigiano Reggiano a Londra.

w. b.