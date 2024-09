Dalla musica fino ai mercatini e gli incontri. Il ’Settembre formiginese’ bussa alle porte

Dopo il successo dei Ludi di San Bartolomeo, Formigine si veste di nuovo a festa per celebrare la 53esima edizione del Settembre formiginese, che entra nel vivo già sabato, quando è ancora agosto ma il ‘Settembre’ sarà già cominciato, con il party del Picchio Rosso in centro storico cui partecipa una guest star come Ivan Cattaneo.

Sarà la musica a farla da padrone all’interno della kermesse – il Moninga Festival all Parco della Resistenza da venerdi a domenica, il tributo ai Pink Floyd in programma, domenica sera, in piazza Calcagnini – ma non ci sarà solo musica. Sabato 7 e domenica 8 torna infatti, al parco del castello ‘Idea. La festa del pensiero’ che ospita Chiara Valerio, Gianrico Carofiglio, Dario Vergassola e Sigfrido Ranucci mentre l’11 settembre un altro tema caldo - l’intelligenza artificiale - sarà affrontato da Andrea Signorelli (in collaborazione con CNA Modena) e il 20 settembre si parlerà di sport con Arrigo Sacchi e Leonardo Patrignani.

Ma le proposte non sono finite qui. Non mancheranno gli appuntamenti più attesi, come il mercatino dei bambini (8 e 15 settembre), le proposte enogastronomiche di Pinarella (8 settembre) e ‘Irlanda in Festa’, che dal 27 al 29 settembre, chiude il ‘Settembre’ che festeggia, sabato 28, anche l’inaugurazione della ‘Torre dell’acquedotto’, oggetto di un ambizioso restauro.

"Un ringraziamento speciale – ha detto il sindaco Elisa Parenti presentando la kermesse – va alle attività produttive, alle associazioni, ai volontari, alla Fondazione di Modena e Coop Alleanza 3.0 e a quanti consentono di organizzare un evento che è parte delle tradizioni più care a tutti i formiginesi".

s. f.