Dalla salute all’innovazione: "Così puntiamo sul futuro"

Fino all’8 novembre saranno aperte le candidature al programma di accelerazione TPM Cube dedicato alle startup del settore health. Organizzato dal Tecnopolo TPM Mario Veronesi, gestito da Fondazione Democenter, nel cuore del distretto biomedicale di Mirandola, il programma rappresenta un’opportunità per giovani imprese innovative già costituite e pronte a trasformare le proprie idee in soluzioni concrete per il mercato.

Il percorso di accelerazione è pensato per startup che operano in settori cruciali come lo sviluppo di software ad uso medico, soluzioni digitali avanzate e applicazioni per la telemedicina. Il programma, che si svilupperà tra gennaio e giugno 2025, si rivolge anche a chi sta lavorando su terapie extracorporee, con particolare attenzione a materiali innovativi che migliorano trattamenti complessi come la dialisi e la cardiochirurgia, e medicazioni avanzate o chi è impegnato nella ricerca di soluzioni sostenibili per il packaging biomedicale e per i processi industriali. Un altro aspetto fondamentale riguarda l’innovazione nei processi produttivi 4.0 e 5.0, con focus sull’automazione, la robotica, la sensoristica e l’intelligenza artificiale per ottimizzare le performance aziendali, ridurre l’impatto ambientale e garantire una maggiore efficienza. Non mancano inoltre le opportunità anche per chi si occupa di dispositivi medici all’avanguardia o di modelli di simulazione avanzati per studi preclinici. "TPM Cube – sottolinea Giuliana Gavioli, Executive Manager Tecnopolo TPM Mario Veronesi di Mirandola - offre un percorso unico nel suo genere grazie alle competenze del Tecnopolo TPM Mario Veronesi e al radicamento in uno dei distretti biomedicali più importanti al mondo: Mirandola è il luogo ideale per chi vuole fare innovazione nel campo della salute".