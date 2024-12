Disagio minorile e bullismo: rafforzata la vigilanza alla stazione delle autocorriere

Gli episodi finiti sul giornale sono solo una goccia in fondo al mare: anche lo scorso mercoledì si sono picchiati sull’autobus e le risse, gli atti di bullismo sono quotidiani.

La situazione alla stazione delle autocorriere è ormai al limite: proprio questa mattina, gli studenti del Liceo Wiligelmo hanno organizzato al cinema Raffaello l’assemblea di istituto del triennio dedicata al tema del disagio minorile, al fine di confrontarsi su cause e conseguenze. Dopo la proiezione del film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, i giovani discuteranno del tema insieme a padre Stenico e agli avvocati Marastoni, Fiorillo e Pecorari. Da tempo, però, nella zona – fa sapere l’amministrazione – è stata incrementata la vigilanza con un impegno quotidiano e costante degli agenti del Posto integrato di polizia.

Proprio al Posto integrato si è recata ieri l’assessora alla Sicurezza urbana Alessandra Camporota. "Sono venuta spesso qui, al Posto integrato, per complimentarmi per l’attività che svolgono da anni, anche in funzione di anti-bullismo – ha sottolineato –. Attività che abbiamo rafforzato dall’inizio dell’anno scolastico e che vede gli agenti veramente operativi in una zona che è alla nostra attenzione da tempo. Un’area molto vasta, in cui la stazione delle autocorriere rappresenta il punto culminante. E’ necessaria quindi una presenza visibile, percorsi appiedati all’ingresso e all’uscita da scuola".

L’assessora ha sottolineato come sia stata, infatti, aumentata la vigilanza sia alla stazione delle autocorriere che al polo Leonardo, viste le recenti aggressioni e rapine ai danni di studenti da parte di gruppi di giovanissimi ormai noti. "Un’attività che vede gli agenti molto impegnati: ecco perché li vengo a trovare – ha spiegato Camporota – e il Comune negli anni ha aumentato anche la presenza di telecamere. Il Posto integrato, con presenza di monitor consente a chi è in servizio all’interno di poter visionare costantemente le telecamere installate in tutta l’area".

L’assessora Camporota ieri ha personalmente ringraziato anche l’ispettrice della polizia locale Simona Seghedoni, di riferimento per il centro storico e insieme si sono recate in visita alla moglie del commerciante di piazzale Primo Maggio, aggredito a bastonate martedì scorso da un malvivente che tentava di rubare un cappellino. L’assessora e l’ispettrice hanno concordato con la moglie dell’uomo passaggi delle pattuglie nei momenti più critici della giornata, quando gruppi di ragazzi si presentano nelle baracchine del piazzale nel tentativo di rubare la merce. "Mio marito ha ricevuto numerosi colpi in testa e sta ancora male – ha affermato la donna – abbiamo paura perché questi ragazzi si presentano ogni giorno e non riusciamo più a lavorare. Sono contenta che ora aumentino i controlli" ha affermato la negoziante.

"Abbiamo organizzato un servizio con controlli soprattutto nei momenti di uscita delle scuole – ha infine dichiarato Seghedoni –. Abbiamo intensificato la nostra presenza, raddoppiando il numero delle pattuglie e cerchiamo di eseguire percorsi appiedati che possano garantire su tutta l’area della stazione una copertura finalizzata alla prevenzione di quelli che sono i reati più comuni. Le pattuglie sono presenti in zona stazione delle corriere anche nella seconda metà del pomeriggio e continuano il pattugliamento per evitare il più possibile episodi criminosi".