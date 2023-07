Domani i funerali di ’Maury’ "Enorme dolore"

Si svolgeranno domani i funerali di Maurizio Artioli, il 58enne di Campogalliano morto domenica mattina a seguito di un’accidentale caduta dal tetto della sua abitazione in via Canale Carpi. Dalle 8 sarà possibile dargli un ultimo saluto alle camere ardenti del Policlinico a Modena: alle 9.30 si formerà il corteo verso la chiesa Cristiana Gesù Fonte d’Acqua Viva, in via G. Salvemini 21. Poi la salma sarà portata all’ara crematoria. "Un enorme dolore – ripete il fratello Elis – non ci diamo pace. Stiamo ricevendo tante manifestazioni di affetto e vicinanza, che ancora di più confermano la persona straordinaria e buona verso tutti che era mio fratello".

Maurizio, titolare di ‘Maury Moto’, officina di vendita e riparazione moto, era salito sul tetto del suo appartamento per svolgere alcuni lavoretti di riparazione esterna. I pannelli in plexiglas hanno ceduto facendolo precipitare.

m.s.c.