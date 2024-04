Domenica in note Da Vox Mutinae a Llukaci

Due appuntamenti in musica per questa domenica di fine aprile. Alle 18, all’auditorium della Corale Rossini (in via Borri 30, ingresso gratuito) si inaugura la settima edizione della rassegna ’Vox Mutinae’, a cura dell’associazione Actea. Protagonisti di un recital lirico saranno i due cantanti cha hanno vinto l’edizione 2023 del concorso intitolato al grande basso Nicolaj Ghiaurov: si esibiranno quindi in concerto il basso Andrea Vittorio De Campo, che ha conquistato il primo premio, e il soprano Anna Cimmarrusti, che si è aggiudicata il premio speciale ‘Mirella Freni’. Verranno affiancati dal maestro Davide Cavalli, pianista e accompagnatore di esperienze internazionali, che ha collaborato anche a produzioni dirette da Riccardo Muti. Andrea Vittorio De Campo ha già al suo attivo importanti esperienze teatrali, per esempio in ’Carmen’, in tour in vari teatri d’opera in Spagna, ’Aida’ al teatro Alighieri di Ravenna, ’Bohème’ al Real di Madrid, e partecipazioni al Festival Puccini di Torre del Lago. Anna Cimmarrusti ha debuttato in allestimenti di opere di Traetta, Rossini, Pergolesi, Puccini e ha all’attivo numerose esecuzioni: all’ambito lirico-sinfonico e liederistico abbina l’interesse per il repertorio barocco.

Al Piccolo Teatro Alberione (via III Febbraio), sempre oggi alle 17 si tiene il penultimo appuntamento della stagione invernale a cura del Salotto Culturale Modena (ingresso a offerta libera, da 0 a 10 euro). Alla ribalta saranno Sabrina Gasparini, con il violino di Gen Llukaci e la fisarmonica di Claudio Ughetti, che festeggeranno 15 anni di collaborazione artistica: furono proprio loro a proporre le prime iniziative musicali al Salotto. Il loro concerto di oggi si intitola ’The best of Musiche senza confini’, frutto della costante ricerca del gruppo, sempre attento a scoprire musiche particolari rubate alle culture popolari del mondo. Sabrina Gasparini da molti anni calca le scene non soltanto locali: ‘affamata’ di musica, si divide nel ruolo di interprete e di organizzatrice. Viene apprezzata per la sua vitalità e per la sua voce dai toni scuri, di speciale espressività. Gen Llukaci, italo albanese, vanta una solida preparazione classica all’Accademia di Belle Arti di Tirana: si è esibito dal Brasile alla Russia, affiancando i big della lirica, e ha suonato anche per Giovanni Paolo II e Benedetto XVI in Vaticano. Claudio Ughetti è il poeta della fisarmonica: nato musicalmente a Sassuolo, ha affiancato l’indimenticabile Pierangelo Bertoli: nel suo stile, spazia dalle musiche dell’Est Europa alle struggenti melodie sudamericane.