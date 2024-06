Domenicali e il mondo della F1 protagonisti al Panathlon

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula One Group, è stato ospite di una serata a lui dedicata e organizzata dal Panathlon Club Modena nel Salone d’Onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena. Dopo il saluto iniziale del generale Davide Scalabrin, comandante dell’Accademia, la presidente del Panathlon Club Modena Maria Carafoli ha ricordato le finalità benefiche dell’evento, nel quale sono stati promossi tre progetti a sostegno di altrettante realtà sportive che si occupano di pratica giovanile o dedicata ad atleti disabili: Invicta Skate Modena, Panaro Modena e il progetto Am.bo di Mo.BA Modena Basket. Domenicali, che del Panathlon modenese è socio onorario dal 2020, nominato non solo per i risultati sportivi e professionali, ma anche per le iniziative di solidarietà promosse ad esempio nel corso della pandemia, che gli sono valse nello stesso anno il Premio Fair Play dell’Area 5 del Distretto Italia del Panathlon, è stato poi intervistato dal direttore di TRC Ettore Tazzioli, in una chiacchierata che ne ha ripercorso la carriera, dai trascorsi in Ferrari, dove si è consolidato il percorso formativo e di profondo legame con il territorio oggi noto come Motor Valley, fino all’attuale gestione della Formula 1, diventata "il posto dove bisogna essere, in una fase di crescita straordinaria e capace di confrontarsi con i pubblici più diversi, compreso quello delle nuove generazioni". A Domenicali è stato poi donato un omaggio da parte di Giovanni Panini di iXOOST e un’opera dell’artista e socio Panathlon Alessandro Rasponi, che con le sue creazioni dedicate ad Ayrton Senna ha abbellito il palco. Chiusura col taglio della torta ad opera della Pasticceria Remondini. A prendere la parola nel corso dell’evento anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, ringraziati dalla presidente Carafoli a nome di tutto il Panathlon modenese per l’attenzione e la disponibilità dimostrata nel corso dei rispettivi mandati. Numerosi gli ospiti, tra cui il presidente della Camera di Commercio di Modena Giuseppe Molinari, e Cristian Berselli, responsabile della Direzione regionale Emilia Ovest di Bper, ma anche i piloti Andrea Bertolini e Sergio Campana e Ermanno Cozza, nome legato alla storia della Maserati.