Doppio titolo per il Rally: "Bella soddisfazione"

Con la definizione dei campionati da parte di Aci Sport sono state anche assegnate le titolazioni 2025 e con grande soddisfazione il Rally di Modena è stato valorizzato dalla federazione sia nella competizione per vetture moderne che per auto storiche. Infatti la manifestazione geminiana sarà valevole per la Coppa Rally di Zona Emilia Romagna - Marche - Umbria assieme al Rally di Salsomaggiore Terme e all’Appennino Reggiano, gare con fondo catramato, oltre al Rally dell’Adriatico ed il Rally di Foligno, manifestazioni valevoli per il tricolore terra. Il Rally Storico di Modena sarà invece valevole per il Trofeo Rally di Zona Emilia - Toscana - Sardegna assieme alle due gare di campionato italiano, Vallate Aretine e Costa Smeralda, oltre al Valdicornia in Toscana. "Una gran bella soddisfazione - ha spiegato Vincenzo Credi presidente di Aci Modena - che conferma l’impegno di Aci Modena nel riportare il rally e valorizzarlo. Lo sforzo che stiamo facendo assieme a New Turbomark, comitato organizzatore, è stato ripagato da due titolazioni importanti. Ora bisognerà concentrarsi sulla gara per creare un bel evento per piloti, scuderie e pubblico". Soddisfazioni per i colori modenesi anche al recente Ronde di Halloween, ultima gara della stagione in regione, disputatasi a San Marino. Alex Marti ed Alberto Bentivogli hanno portato la Renault Clio Rally 3 della GB Motors di Formigine alla vittoria di classe come la pilotessa di Levizzano Rangone, Maira Zanotti, che ha ritrovato il sorriso di brindare con la navigatrice Elena Fiocco sul gradino più alto del podio. I geminiani Ivan Garuti - Fiorenzo Pancaldi hanno, invece, conquistato un buon secondo posto di categoria a bordo di una Renault Clio Super 1.6 sugli asfalti viscidi all’ombra del Monte Titano. Sempre parlando di motori ed auto da corsa, grande soddisfazione per lo staff del Club Motori di Modena - Scuderia Modena Corse che è riuscita a migliorarsi e superarsi nella ventisettesima edizione di Motori in Festa, all’autodromo di Modena, tradizionale appuntamento che coniuga la passione per il motorsport ed il sociale. Infatti la kermesse geminiana non solo permette a piloti ed appassionati di sfogare la propria adrenalina in sicurezza in pista, ma anche devolvere il ricavato in beneficenza ad associazioni che lavorano nel sociale ed a regalare un’emozione ed un sorriso in pausa pranzo a bambini sia diversamente abili sia normodotati salendo a bordo di supercar e vetture da corsa.

"Siamo veramente soddisfatti - ha spiegato Alessandro Rasponi presidente del Club Motori di Modena - in due giorni abbiamo raggiunto il pieno di adesioni e dovuto chiudere le iscrizioni. Inoltre l’emozione sempre forte è quella di vedere la felicità dei bambini che ogni anno sono nostri ospiti e gratuitamente possono girare in pista sulle auto messe a disposizione dei piloti ed appassionati. Ogni hanno cresciamo e questo andamento ci rende felici e ci motiva per migliorarci sempre più. Ormai la manifestazione è diventata tappa fissa per gli sportivi di tutta la regione ed anche oltre. Ringrazio l’autodromo di Modena, Aci Modena, il Club Motori di Modena che presiedo, i commissari, i volontari, le associazioni presenti e tutti i partecipanti".

Giampaolo Grimaldi