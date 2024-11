Duccio Forzano si racconta ’Come Rocky Balboa’ a Sassuolo

Duccio Forzano (foto) è uno dei più noti registi televisivi, nonché autore e direttore artistico: attualmente cura la regia di ’Domenica In’ con Mara Venier, ha firmato le quattro edizioni di ’Stasera pago io’ con Fiorello, varie edizioni del festival di Sanremo e anche il grande evento internazionale dell’Eurovision, due anni fa a Torino. Ed è l’autore di ’Come Rocky Balboa’, il romanzo (auto)biografico in cui ha raccontato il suo difficile percorso e la necessità di affrontare – proprio come un pugile – tanti colpi durissimi per poi risalire e rinascere. Dal libro è nato anche uno spettacolo che Forzano presenterà martedì al Temple Theater di Sassuolo, "un’esperienza coinvolgente ed emozionare – viene annunciato – che ispirerà il pubblico e lo inviterà a lottare".

"Da bambino amavo i cartoni animati e passavo ore a immaginare nuovi finali per le storie che guardavo – spiega Forzano –. Ma presto mi resi conto che immaginare nuove possibilità sarebbe diventato una necessità nella mia vita, in cui avrei dovuto superare molte difficoltà per raggiungere i miei sogni. All’età di tredici anni, mia madre mi affidò la cura dei miei tre fratelli minori prima di andarsene per sempre di casa. La mia vita diventò un lungo, faticoso, ma straordinario esperimento volto a darmi nuove possibilità". Forzano, dopo una gavetta fra molti mestieri, ha iniziato la sua carrier con Claudio Baglioni per la realizzazione del videoclip ’Bolero’: con il cantautore romano è nato un sodalizio che dalla regia dei videoclip si è esteso alla direzione televisiva dei suoi concerti. Fra i programmi più recenti diretti da Duccio Forzano, ’Ci vuole un fiore’ e ’Forte e Chiara’ su RaiUno.

s.m.