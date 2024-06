"È il momento di cambiare rotta per il nostro futuro"

"La nostra azione di governo partirà da quelle che sono le priorità dettate dalla visione di città – afferma Annalisa Arletti, candidata del centrodestra –. In primis la sicurezza perché i carpigiani devono sentirsi davvero liberi di vivere Carpi. È necessario poi rilanciare gli spazi pubblici nel decoro, nell’igiene e nella tutela del verde: i parchi, ma anche il centro storico, svuotato negli anni dalla crisi economica ma anche dalla mancanza di visione di un’amministrazione che ha preferito aprire numerosi supermercati e non ha fatto nulla per il piccolo commercio. Vogliamo riaprire le palestre ed efficientarle al meglio perché le famiglie di una città di 70mila abitanti e le società sportive meritano strutture degne dove praticare sport. Vogliamo una città viva, attrattiva e innovativa. Per questo dobbiamo avere il coraggio di cambiare, guardando oltre le etichette e le appartenenze. Il mio appello è quello di votare chi meglio può rappresentare un cambiamento per la città e un’opportunità di rilancio e rivincita. Carpi ha perso in tanti campi, ora è il momento di tornare a guardare con ottimismo il futuro e possiamo farlo solamente cambiando regia alla guida della città. Solo così scriveremo tutti insieme una storia nuova".