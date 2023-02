Eccellenza Otorinolaringoiatria Tumori della testa e del collo, seguiti al Policlinico 312 pazienti

di Sofia Silingardi L’Otorinolaringoiatria di Modena è un’eccellenza: in un anno sono stati eseguiti 251 interventi chirurgici ad alta complessità. Nel 2022 sono stati 312 i pazienti arrivati al Policlinico, da tutta Italia, per essere trattati di tumori della testa, del collo e della base cranica dalla Struttura complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico, diretta dal professor Daniele Marchioni. Di questi, 251 hanno richiesto intervento chirurgico, mentre 61 hanno richiesto trattamenti differenziati dal Centro multidisciplinare di oncologia testa-collo. Sono numeri estremamente importanti, soprattutto perché riguardanti casi di altissima complessità di diagnosi, trattamento chirurgico e follow-up, per la quale l’Aou di Modena è hub provinciale e centro di riferimento regionale. "Sin dal suo arrivo al Policlinico – ha commentato il direttore generale Claudio Vagnini – il prof Marchioni ha lavorato insieme alla sua equipe per consolidare e potenziare l’attività chirurgica di alta complessità che caratterizza un centro di terzo livello come il nostro, che deve dare risposta soprattutto ai casi più complessi. Ad esempio, quello per rimuovere un grande neurinoma del nervo acustico, può impegnare la sala operatoria per 6-7 ore, con un forte impatto su tutta l’organizzazione. D’altra parte è un intervento salvavita che solo poche strutture in Italia sono in grado...