Ecco il calendario dei riti religiosi

I riti religiosi in Duomo in onore di San Geminiano prenderanno il via giovedì 30 gennaio alle 17.15 con i primi Vespri Pontificali presieduti dall’arcivescovo Castellucci: alle 18, poi, la Messa della Vigilia celebrata da monsignor Giuliano Gazzetti. Alle 21, don Erio guiderà la veglia di preghiera con l’ufficio delle letture. Venerdì 31 gennaio, festa del Patrono alle 11 solenne concelebrazione Pontificale presieduta dall’arcivescovo Castellucci: ad aprire la cerimonia sarà la benedizione alla Città con la reliquia del Santo. La Cappella Musicale del Duomo, diretta dal maestro Francesco Saguatti, animerà la liturgia. Questa Santa Messa verrà anche trasmessa in diretta su Trc e TvQui.

