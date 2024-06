Elezioni amministrative. Quasi 450mila cittadini sono chiamati alle urne: trentuno comuni al voto

Sono ben 448.856 i cittadini chiamati alle urne nella nostra provincia, di cui oltre 140mila soltanto nel comune di Modena (nel dettaglio, 68.180 uomini e 73.469 donne) per le elezioni amministrative ed europee. Una sfida che coinvolgerà ben trentuno comuni del nostro territorio (su un totale di 47), nei quali i cittadini sono chiamati per scegliere chi, tra i diversi candidati in gara, occuperà la poltrona da sindaco. A Modena la sfida più attesa: sette candidati per la poltrona di piazza Grande: Massimo Mezzetti per il centrodinistra (sette liste), Luca Negrini per il centrodestra (4 liste), Maria Grazia Modena per ModenaXModena, Claudio Tonelli per Modena Volta Pagina, Chiara Costetti per Respiriamo Aria pulita, Marco Meschiari per Verità e Libertà e Daniele Giovanardi per Modena Cambia.

Numeri importanti, che celano a loro volta – dietro al complesso mosaico delle elezioni – ulteriori cifre che danno oggi un’idea della grande sfida ormai alle porte. Lente di ingrandimento alla mano, infatti, tra i Comuni con il maggior numero di aventi diritto figurano Modena (che sceglierà il sindaco tra sette candidati) con 141.649 votanti, Carpi con 55.883 e Sassuolo con 31.970, mentre il Comune con il minor numero di votanti aventi diritto sarà Riolunato con 695 elettori. Come noto, il grande momento è alle porte: si potrà infatti votare per il rinnovo del Consiglio comunale ed elezione diretta del sindaco – e per i membri del Parlamento europeo – oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23. Se manteniamo accesi i riflettori, ancora una volta, sui numeri, emergono ulteriori e importanti cifre. Per quanto riguarda le amministrative, la lunga lista ’conta’ inoltre 3.197 aventi diritti al voto a Bastiglia, 6.845 a Campogalliano, 25.511 a Castelfranco, 8.732 a Castelvetro, 5.622 a Cavezzo, 6.762 a Concordia, 2.701 a Fanano, 13.654 a Fiorano, 983 a Fiumalbo, ben 28.042 elettori a Formigine, 2.089 nel comune di Frassinoro, 2.357 a Lama Mocogno, 14.054 a Maranello, 4.110 a Marano sul Panaro. Ma non è finita qui: si prosegue poi ’contando’ 5.179 cittadini chiamati alle urne a Medolla, 18.976 a Mirandola, 790 a Montecreto, 12.905 a Nonantola, 2.493 a Pievepelago, 3.209 a Prignano, 5.063 a Ravarino, 5.233 a San Cesario, 8.340 nel comune di San Felice sul Panaro. Poi, ancora: 3.023 a San Possidonio, 7.191 a Savignano sul Panaro e 12.405 a Soliera. Infine, 9.193 cittadini sono chiamati alle urne per decidere il sindaco di Spilamberto.

Focus Modena. Come fanno sapere dal Comune, soltanto nella città della Ghirlandina sono 1.167 – tra scrutatori, segretari e presidenti – le persone impegnate nel weekend per le elezioni europee e amministrative a Modena in 199 seggi tra ordinari, speciali e ospedalieri, cui si aggiungono decine di operatori del Comune per garantire il buon funzionamento della macchina elettorale.

Complessivamente, la spesa per i compensi ai componenti dei seggi e dell’Ufficio elettorale in occasione delle elezioni europee e amministrative ammonta a 201mila 499 euro, di cui 196 mila 849 per i compensi fissi forfettari dei componenti dei seggi, 4 mila euro per i compensi dei componenti dell’Ufficio centrale presso il Tribunale e 650 euro per il trattamento di missione che spetta ai presidenti di seggio residenti al di fuori del Comune di Modena e ai presidenti di seggio che debbono raccogliere il voto a domicilio o presso strutture sanitarie con meno di 200 posti letto.

Scrutatori e segretari nei seggi sono 968 e 199 i presidenti. A Modena, infatti, sono 186 i seggi ordinari e cinque quelli speciali allestiti nelle case di cura per elettori costretti a letto e nelle carceri. Come già ricordato, oggi e domani si voterà anche per eleggere i rappresentati del parlamento europeo: saranno 543.196 gli aventi diritto del territorio provinciale, di cui 138.733 soltanto a Modena.