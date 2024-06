Eventi sotto le stelle . Oltre 150 appuntamenti in parchi e cortili . Ai Giardini 26 serate

Negli ultimi giorni si è fatta decisamente desiderare ma – assicurano i meteorologi – già da oggi l’estate tornerà a risvegliarsi. Giusto in tempo per il debutto dell’Estate Modenese 2024 di cui – finalmente – ieri è stato presentato il cartellone. Più di 150 appuntamenti fra parchi, cortili, piazze, polisportive e supercinema, fra cui 26 serate ai Giardini Ducali, anche quest’anno ‘cuore’ della bella stagione. Anche quest’anno il programma – coordinato dall’assessorato comunale alla cultura – privilegia un tessuto variegato di iniziative che coinvolge almeno venti associazioni cittadine: dunque niente eventi ‘spot’ (anche se non mancano le serate ‘grandi firme’), ma una miriade di concerti, recital, letture, serate di musica e di cabaret. "È un programma allargato che si stende in una città allargata – osserva il sindaco Massimo Mezzetti –. Mi piace che si vadano a ravvivare anche luoghi normalmente meno frequentati: anche in termini di sicurezza, occorre che la città sia ‘occupata’ da tutti i suoi cittadini".

E per i prossimi anni – annuncia il sindaco – si potrà pensare anche a un potenziamento della rassegna, in coprogettazione con i principali sostenitori, come la Fondazione di Modena ed Hera. "Per noi la capillarità delle iniziative è un tema importante", dice Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione. "E per noi contribuire all’Estate modenese ha un doppio significato – aggiunge Davide Bigarelli, responsabile area managemente Emilia del Gruppo Hera –. Queste iniziative si rivolgono soprattutto a chi resta in città. E anche noi, con i nostri servizi, ci siamo sempre, in ogni stagione". L’Estate modenese sarà inaugurata ufficialmente sabato 29 ai Giardini dal concerto dell’americana Joan Osborne, autrice della hit "One of us", in collaborazione con la rassegna "Note al Lennon" di Castelnuovo Rangone. Fra gli eventi ai Giardini, l’11 luglio il concerto dell’eclettico cantautore Venerus (in sinergia con Arti Vive Festival di Soliera), l’11 agosto il "Don Chisciotte" narrato in musica da David Riondino, e per la sera di Ferragosto un omaggio a Giacomo Puccini, nel centenario della morte. E – immancabile, irrinunciabile e sempre attesa – la serata del 14 agosto con Beppe Zagaglia che quest’anno presenterà anche un suo video inedito sulla cucina modenese. Giovedì 4 luglio Riccardo Benini porterà ai Giardini la prefinale del Premio Bertoli, con la ‘sfida’ fra 25 giovani cantautori, poi il 15 luglio proporrà il meglio del Festival della comicità italiana. E ci sarà anche spazio per la danza, per esempio martedì 2 luglio con il galà (diretto da Mira Giangregorio) che vedrà alla ribalta le migliore scuole dell’Emilia Romagna e mercoledì 10 con il trittico "D’amore e d’assenza". Poi il 7 agosto (insieme a Clod e Fabio Bignardi) una serata in ricordo di Paul Campani e Secondo Bignardi, creatori di indimenticabili Caroselli.

Dal 15 al 17 luglio si accenderà l’estate in piazza Roma, con le tre "Notti ducali", organizzate da Studio’s, che vedranno in scena anche il trombettista Paolo Fresu e l’amatissima Fiorella Mannoia. E il cortile del Melograno (presso l’Istituto Venturi in via dei Servi) dall’11 luglio ospiterà i nuovi appuntamenti del festival "L’Altro Suono" del teatro Comunale: fra i protagonisti l’attore Alessio Vassallo che leggerà pagine di Gabriel Garcia Marquez e l’ensemble L’Arte dell’arco guidato da Federico Guglielmo. In più una miriade di iniziative nei parchi, nelle aree verdi e nelle polisportive: al parco Amendola, per esempio, saranno celebrati i grandi cantautori italiani, con i tributi a Fabrizio De André, Ivan Graziani, Lucio Battisti e Augusto Daolio, mentre al parco della Resistenza ci saranno aperitivi tra i filari, e alla Polisportiva Morane un festival di band emergenti. Nel Giardino di Euphonia spettacoli di improvvisazione teatrale, e allo spazio Ovestlab un’iniziativa dedicata a ciò che è scomparso del Villaggio Artigiano. Il programma completo dell’Estate modenese è sul sito del Comune di Modena, www.comune.modena.it